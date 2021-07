Ascend erhält Qualitätsauszeichnung von General Motors

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

Houston (ots/PRNewswire) - Ascend Performance Materials hat den General Motors 2020 Supplier Quality Excellence Award für sein Polyamid 66-Werk in Pensacola, Florida, erhalten. Mit dieser Auszeichnung werden GM-Zulieferer gewürdigt, die die strengen Qualitätsleistungskriterien des Unternehmens erfüllen oder übertreffen und mehrere Funktionen innerhalb der GM-Organisation unterstützen.Ascend, der größte voll integrierte Hersteller von Polyamid 66-Harz, produziert Materialien, die zur Herstellung von Teilen verwendet werden, welche die Sicherheit, die Leistung und die Kraftstoffeffizienz von Automobilen verbessern, von Befestigungselementen und elektrischen Steckern bis hin zu Airbags und Kühlerendtanks."Kundenorientierung ist einer unserer Kernwerte bei Ascend, und das bedeutet, dass alles, was wir tun, im Dienste unserer Kunden steht", sagte Phil Jeszke, Segmentleiter Automotive bei Ascend. "Die Stärke unserer Beziehung zu GM beruht auf Partnerschaften in der gesamten Produktionskette, die auf Qualität und Leistung ausgerichtet sind, von den Materialien bis hin zum Design und der Fertigung."Die diesjährige Auszeichnung ist das zweite Jahr in Folge, in dem Ascend von GM ausgezeichnet wurde."Wir sind bestrebt, ein strategischer Partner für unsere Kunden zu sein und ihnen zu helfen, ihr Wachstum voranzutreiben", sagte Isaac Khalil, Senior Vice President für Polyamide bei Ascend. "Wir haben in den letzten Jahren in unsere globale Präsenz, unser Produktportfolio und unsere technischen Ressourcen investiert, um unseren Kunden die Materialien und den Support zu bieten, den sie benötigen. Wir schätzen die Anerkennung von GM und freuen uns darauf, sie weiterhin zu unterstützen."Informationen zu Ascend Performance Materials Ascend Performance Materials stellt Hochleistungsmaterialien für alltägliche Gebrauchsgüter und neue Technologien her. Unser Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Lebensqualität und der Anregung einer besseren Zukunft durch Innovationen. Wir sind ein vollständig integrierter Anbieter von Materiallösungen mit neun globalen Produktionsstätten in den USA, Europa und China. Unser Sitz befindet sich in Houston, Texas, und wir betreiben regionale Niederlassungen in Shanghai, Brüssel und Detroit. Unsere 2.600 Mitarbeiter stellen weltweit Kunststoffe, Gewebe, Fasern und Chemikalien her, die zur Herstellung sichererer Fahrzeuge, saubererer Energie, besserer medizinischer Geräte, intelligenterer Haushaltsgeräte und langlebigerer Bekleidung und Konsumgüter verwendet werden. Wir setzen uns für Sicherheit, Nachhaltigkeit und den Erfolg unserer Kunden und unserer Gemeinden ein.Erfahren Sie mehr über Ascend auf www.ascendmaterials.com.Pressekontakt:Ally Jahn, +1 713-210-9809, ajahn@ascendmaterials.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1555376/Pensacola_manufacturing__14.jpgOriginal-Content von: Ascend Performance Materials, übermittelt durch news aktuell