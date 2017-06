Asbesteindeckungen: Reinigen verboten - Was Hausbesitzer unbedingt beachten müssen - Umweltministerium: Keine Fasern freisetzen - Unwissenheit schützt vor Bußgeld nicht - Zuschüsse bei Sanierung

Mayen (ots) - Mit den ersten warmen Sommertagen denken vieleHausbesitzer wieder an den Hausputz der Außenbereiche. Wer mit Besenoder Hochdruckreiniger dabei asbesthaltige Faserzementplatten säubernmöchte lebt nicht nur gefährlich, sondern macht sich sogar strafbar."Finger weg vom Asbestdach" raten eindringlich die Experten. Dennfalls sich Fasern aus einer verwitterten Zementstruktur lösen und indie Atemluft gelangen, steigt das Gesundheitsrisiko: Einmal in derLunge angekommen sind feinste Asbestfasern verantwortlich für ofttödliche endende Krankheiten wie Asbestose oder Krebs.Das Bayerische Umwelt- und Verbraucherministerium warnt auf seinemVerbraucherportal eindringlich vor dem sorglosen Umgang mit Asbest imund am Haus: "Jegliche mechanische Bearbeitung wie brechen, schneidenoder sägen ist genauso verboten wie das Säubern von asbesthaltigenDächern und Fassaden mit Bürsten oder Hochdruckreinigern". Selbst dasÜberdecken mit anderen Baustoffen, die Montage von Solar- oderPhotovoltaikanlagen auf Asbestdächern wie das Wiederverwenden oderVerschenken ausgedienter Platten sei strafbar. Nicht einmalHolzstapel dürften damit abgedeckt werden.Unwissenheit schützt dabei vor Bußgeld nicht: In der Nähe vonHamburg holte die Polizei einen 82-jährigen von seinem Garagendach,weil er die asbesthaltigen Faserzementplatten mit demHochdruckreiniger säubern wollte. Den Fall werteten die Ermittler alsStraftat.Asbestfasern wurden bis in die 90er Jahre in vielen Bauprodukteneingesetzt, die zunehmend in ein kritisches Alter kommen. Gefahrlauert dabei vor allem auf mehreren Hunderttausend Dächern, die bis1991 mit asbesthaltigen Faser- und Wellzementplatten gedeckt werdendurften. Danach wurde Asbest in Europa verboten. Dennoch gehenFachleute davon aus, dass allein in Deutschland noch 35 MillionenTonnen asbesthaltiges Material verbaut sind, von denen derzeitjährlich nur 35 000 Tonnen entsorgt werden.Brisant werden Dächer aus asbesthaltigem Faserzement dann, wennsie verwittern, brechen oder bearbeitet werden. Sowohl für einenfachgerechten Abriss und die gewissenhafte Entsorgung als auch fürdie Sanierung können Hausbesitzer eine Kombination verschiedenerFördermaßnahmen nutzen. Neben Kommunen, Ländern und dem Bund stelltzur Zeit auch einer der renommiertesten Produzenten von NaturschieferFördergeld beim Austausch von Asbestdächern, die seit denNachkriegsjahren Schiefer als künstliche preiswerte Alternativeimitieren sollten, bereit.Das Original - Schiefer ist 400 Millionen Jahre alt und einreines Naturprodukt - gilt seit der Römerzeit als eine derlanglebigsten Dacheindeckungen überhaupt. Nach einer aktuellen Studieder Hochschule Koblenz ist ein Schieferdach bei einer Sanierung heutekaum teurer als eine Dacheindeckung mit Faserzementplatten. ModerneGewinnungs- und Verarbeitungstechniken und neue leicht und schnell zuverlegende Formate haben den Naturstein, dessen hochwertigsteVorkommen unter anderem in der deutschen Eifel und im nordspanischenGalizien liegen, in den vergangenen Jahren wieder attraktiv gemacht."Neue und kreative Lösungen holen das Material komplett aus derhistorischen Ecke ", freut sich Frank Rummel, Geschäftsleiter vonRathscheck Schiefer, einem der führenden Anbieter von Schiefer inPremium-Qualität. Im Rahmen einer aktuellen Markt-Untersuchung hatdas Unternehmen ausgerechnet: Jedes Jahr müssen in den kommendenJahrzehnten allein in Deutschland mehr als 80 000 Asbest-Dächersaniert werden.Informationen, Tipps und Hintergründe rund um die Themen Asbest,Fördergelder und Sanierung unter www.schiefer.de undwww.vis.bayern.dePressekontakt:Rathscheck Schiefer,Dirk Ackermann,Tel. 02651 955157 oderUwe Schöllkopf,Tel. 02631 99960.Fotos und weitere Infos zum Thema auf www.bautipp.netOriginal-Content von: Rathscheck Schiefer, übermittelt durch news aktuell