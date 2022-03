Asante gibt Ernennung von Executive Vice President & Country Director bekannt

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia, Kanada, 31. März 2022 – Asante Gold Corporation (CSE:ASE/ FRANKFURT:1A9/U.S.OTC:ASGOF) („Asante“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Frederick Attakumah zum Executive Vice President und Country Director mit Wirkung zum 1. April 2022 bekannt zu geben.

Herr Attakumah hat einen B.Sc.-Abschluss (Hons) in Elektrotechnik von der Kwame Nkrumah University of Science and Technology (Ghana) und ...



zur Originalmeldung