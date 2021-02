Asante Gold nimmt geotechnische Bohrungen in der Zone Kubi Main auf

Quelle: IRW Press

DIESE PRESSEMELDUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

Vancouver (British Columbia), 18. Februar 2021. Asante Gold Corporation (CSE:ASE/ FRANKFURT:1A9/U.S.OTC:ASGOF) („Asante“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass ein Diamantbohrgerät von Toomahit Drilling am Projektstandort eingetroffen ist und ein Programm mit ungefähr 300 Metern an HQ-Kernbohrungen in drei Löchern absolvieren wird.

Diese Löcher sollen die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung