Asana Aktie: So sieht die aktuelle Kapitalrendite aus!

Asana (NYSE:ASAN) erwirtschaftete im zweiten Quartal einen Umsatz von 89,48 Mio. US-Dollar, wie aus den von Benzinga Pro bereitgestellten Daten hervorgeht. Der Gewinn sank jedoch um 20,15 %, was zu einem Verlust von 60,05 Mio. $ führte. In Q1 erzielte Asana einen Umsatz von 76,67 Mio. $, verlor aber 49,98 Mio. $ an Gewinn.

Was ist ROCE?

Ertragsdaten ohne Kontext sind unklar und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung