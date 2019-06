"As´n Droom": letzte Karten-Chance für die "Vertell doch mal"-Gala im Ohnsorg-Theater in Hamburg

Hamburg (ots) - Preisverleihung: Sonntag, 16. Juni, 11.00 Uhr"As´n Droom" - "Wie ein Traum" - war in diesem Jahr das Thema desniederdeutschen Geschichtenwettbewerbs "Vertell doch mal". 1000Beiträge wurden eingereicht. Nun laden NDR, Radio Bremen und dasOhnsorg-Theater für Sonntag, 16. Juni, um 11.00 Uhr zur großenAbschlussgala ins Hamburger Ohnsorg-Theater. Noch gibt es Karten zumPreis ab 3 Euro - an der Kasse des Ohnsorg-Theaters und unterwww.ohnsorg.de.Bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler des Ohnsorg-Ensemblesstellen in der Gala die fünf besten Geschichten vor, die eineFach-Jury ausgesucht hat. Durch die Matinée führt Plattschnuut InesBarber vom NDR, musikalisch gibt das Otto Grote Ensemble aus Bremenden Ton an. Bevor dann die Preise der Jury vergeben werden, kommt mitHenrikje Anneken Raßmuß aus Mecklenburg-Vorpommern die einzige schonbekannte Gewinnerin auf die Bühne. Der 14-Jährigen wird derNachwuchspreis "Ü-18" (Ü wie plattdeutsch "ünner") übergeben."Vertell doch mal" ist der größte niederdeutscheGeschichtenwettbewerb und erlebt in diesem Jahr seine 31. Auflage. Erwird vom Norddeutschen Rundfunk, Radio Bremen sowie dem OhnsorgTheater ausgerichtet und von der PNE AG unterstützt. Inzwischen sindinsgesamt mehr als 43.000 Geschichten für "Vertell doch mal"geschrieben worden. Die 25 besten Geschichten erscheinen in jedemJahr als Buch.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel: 0431/98 76 380Mail: presse.kiel@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell