Unterföhring (ots) -Nach fast 22 Jahren verabschiedet sich Ulrich Meyer am 27.12.16 um22:15 Uhr als Moderator von "akte" in SAT.1. Sein Nachfolger wirdClaus Strunz, der am 10.1.2017 um 22:15 Uhr das Magazin erstmalsmoderieren wird.Foto: © SAT.1/Oliver ZiebeDieses Bild darf bis 2016 honorarfrei fuer redaktionelle Zweckeund nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. SpaetereVeroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicherGenehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Nichtfuer EPG! Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. DasFoto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendetwerden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritteweitergeleitet werden.Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.Bei Fragen:089/9507-1191Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell