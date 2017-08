Arztpraxen erzielen 70 % ihrer Einnahmen aus Kassenabrechnung

Wiesbaden (ots) - Mit 70,4 % entfiel 2015 der überwiegende Teilder Einnahmen der Arztpraxen auf Kassenabrechnungen. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, resultierten ausPrivatabrechnungen 26,3 % der Einnahmen und 3,3 % aus sonstigenselbstständigen ärztlichen Tätigkeiten.Die durchschnittlichen Einnahmen je Arztpraxis lagen inDeutschland 2015 bei 507 000 Euro. Dies gilt für Praxen, die alsEinzelpraxis oder als fachgleiche Berufsausübungsgemeinschaft geführtwerden. Dieser Durchschnittswert ist stark von Praxen mit sehr hohenEinnahmen beeinflusst, denn die Hälfte aller Arztpraxen hatteEinnahmen von weniger als 373 000 Euro (Median).Den Einnahmen standen Aufwendungen in einer durchschnittlichenHöhe von 249 000 Euro je Arztpraxis gegenüber. Bei der Hälfte derPraxen betrugen die Ausgaben weniger als 166 000 Euro (Median). DieAufwendungen setzten sich zu 51,9 % aus Personal- und zu 48,1 % ausSachaufwendungen zusammen.Aus der Differenz von Einnahmen und Aufwendungen ergibt sich derReinertrag. Der durchschnittliche Reinertrag einer Arztpraxis lag2015 bei 258 000 Euro. Die Hälfte aller Arztpraxen hatte einenReinertrag von höchstens 197 000 Euro (Median).Der Reinertrag ist nicht mit dem Gewinn beziehungsweise demEinkommen der Ärzte gleichzusetzen, auch nicht, wenn er auf die Zahlder Praxisinhaber bezogen wird. Er stellt das Ergebnis desGeschäftsjahres der Praxis dar, berücksichtigt aber unter anderemnicht Aufwendungen für Praxisübernahme und Aufwendungen privaterNatur für die Alters-, Invaliditäts-, Hinterbliebenen- undKrankenversicherung der Praxisinhaber und deren Familienangehörigensowie die Beiträge zu Versorgungseinrichtungen der Praxisinhaber.Zwischen den Arztpraxen verschiedener Fachgebiete gibt es großeUnterschiede bei Einnahmen und Aufwendungen und damit auch beimReinertrag: Den höchsten Reinertrag erzielten 2015 die Praxen derFachgebiete Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie mit 850000 Euro, gefolgt von Praxen der Fachgebiete Augenheilkunde (370 000Euro) und Orthopädie (310 000 Euro). Am niedrigsten fiel derdurchschnittliche Reinertrag mit 180 000 Euro bei den Praxen derFachgebiete Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- undJugendpsychiatrie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie aus.Praxen des Fachgebiets Allgemeinmedizin erreichten einendurchschnittlichen Reinertrag von 227 000 Euro.Weitere Ergebnisse unter anderem für einzelne Facharztgruppen undOrganisationsformen sind unter www.destatis.de >Zahlen & Fakten >Wirtschaftsbereich > Dienstleistungen > Kostenstrukturdaten zufinden.Methodische Hinweise:Die Angaben beruhen auf den Ergebnissen derKostenstrukturstatistik im medizinischen Bereich, einerrepräsentativen Stichprobenerhebung mit einem Auswahlsatz von 5 %,die alle vier Jahre durchgeführt wird. In die hier dargestelltenErgebnisse flossen nur Werte von Einzelpraxen und fachgleichenBerufsausübungsgemeinschaften ein, jedoch nicht vonfachübergreifenden Berufsausübungsgemeinschaften und MedizinischenVersorgungszentren.Im Berichtsjahr 2015 wurden die Arztpraxen präziser als in denErhebungen zuvor verschiedenen Organisations- und Kooperationsformenzugeordnet. Dies führt zu einer stark eingeschränktenVergleichbarkeit der Ergebnisse des Erhebungsjahres 2015 mit denVorjahren.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) sowieweitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Doreen Taubmann, Telefon: +49 (0) 611 / 75 83 90www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell