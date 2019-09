Arzneiverordnungs-Report 2019: Patentgeschützte Arzneimittel sind die wesentlichen Kostentreiber

Berlin (ots) - Die Arzneimittelausgaben der GesetzlichenKrankenversicherung (GKV) sind 2018 um 3,2 Prozent auf 41,2Milliarden Euro gestiegen. "Unsere Verordnungsanalysen zeigen dabeiseit vielen Jahren, dass Patentarzneimittel die wesentlichenKostentreiber sind", sagt Prof. em. Dr. med. Ulrich Schwabe vomPharmakologischen Institut der Universität Heidelberg.Ein Indikator dieser Entwicklung ist der Apothekenumsatz jeVerordnung, der sich im patentgeschützten Markt in den vergangenen 10Jahren verdreifacht hat, und zwar von 163 Euro im Jahr 2008 auf 471Euro im Jahr 2018. "Insgesamt wurde zu Lasten der GesetzlichenKrankenversicherung ein Apothekenumsatz von 19,8 Milliarden Euro mitpatentgeschützten Arzneimitteln erzielt. Das ist fast die Hälfte desgesamten Umsatzes in der Apotheke", so Jürgen Klauber,Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO)."Zugleich machen patentgeschützte Arzneimittel nur denvergleichsweise kleinen Anteil von 6,4 Prozent allerArzneimittelpackungen aus."Hohe Jahrestherapiekosten für neue ArzneimittelKritisch sehen die Herausgeber des Arzneiverordnungs-Reports 2019auch die Entwicklung der Jahrestherapiekosten bei den neueingeführten Arzneimitteln. Denn neben Präparaten mit sehr hohenJahrestherapiekosten von nahezu einer Million Euro können auch Mittelwie Erenumab (Aimovig) mit Jahrestherapiekosten von 12.000 Euro fürdie GKV zur Herausforderung werden, wenn sie für einen großen Kreisvon Patienten zugelassen sind. Aimovig ist zur Migräneprophylaxezugelassen und kommt laut Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschussesfür 2,4 Millionen Patienten in Frage. Ulrich Schwabe: "Erenumabkönnte daher unvorstellbare rechnerische GKV-Gesamtkosten von 30,3Milliarden Euro verursachen. Dabei war ein Zusatznutzen nur für einekleine Gruppe von 14.500 Patienten belegt, die auf keines derverfügbaren Migräneprophylaktika ansprechen."Kleine Verordnungsmengen, großer UmsatzDiese Hochpreispolitik der pharmazeutischen Hersteller führt dazu,dass sich das Gros des patentgeschützten Umsatzes auf immer wenigerProdukte und immer kleinere Patientengruppen verteilt. Mussten 2008für die 10 Prozent der patentgeschützten Arzneimittel mit denkleinsten Verordnungsmengen noch 32 Prozent des Umsatzes aufgewendetwerden, waren es 2018 schon 61 Prozent. Dieses Zehntelpatentgeschützter Verordnungen vereint derzeit einen Umsatzanteil amGesamtmarkt von 28,2 Prozent. Und das bei einem Versorgungsanteilnach Tagesdosen von nur 0,7 Prozent.Orphan-Arzneimittel mit hohen Gewinnaussichten, aber wenigquantifizierbarem ZusatznutzenWirtschaftlich sehr lukrativ für pharmazeutische Unternehmer istauch die Entwicklung von Orphan-Arzneimitteln, also Wirkstoffen gegenseltene Erkrankungen, für die jährliche Wachstumsraten im Umsatz vonetwa 12,3 Prozent für den Zeitraum von 2019 bis 2024 prognostiziertwerden. Dadurch wird ihr Umsatzanteil am Gesamtarzneimittelmarkt von8,9 Prozent im Jahr 2018 auf 20 Prozent im Jahr 2024 steigen. DochProf. Dr. med. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender derArzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ), kritisiert:"Die Zulassung von Orphan-Arzneimitteln basiert nicht selten aufunzureichender oder eher geringer Evidenz hinsichtlich ihres Nutzenssowie ihrer Risiken. Patienten sind hier mitunter erheblichenUnsicherheiten ausgesetzt". Bei mehr als der Hälfte der seit 2011 imRahmen der frühen Nutzenbewertung durch den GemeinsamenBundesausschuss bewerteten Orphan-Arzneimittel war der Zusatznutzennicht quantifizierbar.Gefordert wird deshalb sowohl in Europa als auch in den USA einÜberdenken der aktuell für die Ausweisung als Orphan-Arzneimittelgeltenden Prävalenzkriterien sowie der Dauer der Marktexklusivität(in der EU zehn Jahre), aber auch eine genaue Definition vonBegriffen wie "ungedeckter medizinischer Bedarf" bzw. "signifikanterNutzen". Bei ökonomisch sehr erfolgreichen Orphan-Arzneimitteln, dieweltweit hohe jährliche Umsätze erzielen, sollte eine Rückzahlung derinitial den pharmazeutischen Unternehmern gewährten ökonomischenAnreize erwogen werden.Regeln für den deutschen Arzneimittelmarkt müssen sichweiterentwickelnVeränderungen fordert auch Dr. Sabine Richard, Geschäftsführerinder Geschäftsführungseinheit Versorgung des AOK-Bundesverbandes, dieDeutschland für die aktuelle Preisentwicklung im Arzneimittelmarktschlecht gerüstet sieht: "Einzelne Hersteller testen die Grenzen derZahlungsbereitschaft der solidarisch finanzierten Krankenversicherungimmer weiter aus."Neben einer gesamtgesellschaftlichen Debatte, wie die GesetzlicheKrankenversicherung dauerhaft vor Überforderung geschützt werdenkann, fordert der AOK-Bundesverband deshalb kurzfristig umsetzbareWeiterentwicklungen des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes (AMNOG)."Pharmafirmen hingegen propagieren stattdessen lieber sogenannteinnovative Preismodelle, wie Pay for Performance. Das ist aber keineSystemlösung, sondern nur eine Nebelkerze", sagt Richard. Sie könntendie Festlegung eines wirtschaftlichen Erstattungsbetrages nichtersetzen und änderten letztlich nichts an immer höheren Mondpreisen,die von der Solidargemeinschaft erst einmal vorfinanziert werdenmüssten.Hinweis an die Redaktionen:Der Arzneiverordnungs-Report ist das Standardwerk für dendeutschen Arzneimittelmarkt. Seit 35 Jahren bietet er eineunabhängige Informationsmöglichkeit über die verschiedenenKomponenten der Arzneimittelverordnung und trägt damit zurTransparenz des Arzneimittelmarkts, zur Bewertung von Arzneimittelnund zu einer sowohl zweckmäßigen und sicheren evidenzbasierten alsauch wirtschaftlichen Arzneitherapie bei. Im Arzneiverordnungs-Reportwerden die Arzneimittel-Rezepte für die Patienten der gesetzlichenKrankenversicherung (GKV) ausgewertet. Die allgemeine Verordnungs-und Marktentwicklung wird in 8 Kapiteln dargestellt, die führendenIndikationsgruppen werden evidenzbasiert in 39 Kapiteln analysiert.So schafft der Report seit Jahren eine wissenschaftlich fundierteGrundlage für den fachlichen Austausch zwischen Ärzten, Apothekernund Krankenkassen. Sämtliche Analysen im Arzneiverordnungs-Reportbasieren auf den Verordnungsdaten des GKV-Arzneimittelindex, der imWissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) seit 1985 erstellt wird.Ulrich Schwabe | Dieter Paffrath | Wolf-Dieter Ludwig | JürgenKlauber (Hrsg.)Arzneiverordnungs-Report 20191134 S., 93 Abb.Softcover EUR 69,99 (D) | EUR 71,95 (A) | CHF 77,50E-Book EUR 54,99 (D) | EUR 54,99 (A) | CHF 62,00ISBN 978-3-662-59045-4ISBN 978-3-662-59046-1 (eBook)Journalisten erhalten auf Anfrage ein Rezensionsexemplarzugesandt. Rezensionsexemplare: Uschi Kidane | Springer Verlag |06221 4878166 | uschi.kidane@springer.comPressekontakt:Wissenschaftliches Institut der AOKDr. Kai BehrensTelefon: 030 34646 - 2309E-Mail: presse@wido.bv.aok.deOriginal-Content von: Wissenschaftliches Institut der AOK, übermittelt durch news aktuell