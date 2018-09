Arzneiverordnungs-Report 2018: Hochpreistrend bei Arzneimitteln verschärft sich

Berlin (ots) - Die Arzneimittelausgaben der GesetzlichenKrankenversicherung (GKV) inklusive der Zuzahlung der Versichertenlagen 2017 bei 39,9 Milliarden Euro, ein deutliches Plus von 1,4Milliarden Euro bzw. 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Hauptursachedieses Anstiegs sind die patentgeschützten Arzneimittel, auf die imvergangenen Jahr 18,5 Milliarden Euro des GKV-Arzneimittelmarktesentfielen. Damit hat sich ihr Umsatzanteil in den letzten 20 Jahrenvon 33 Prozent auf 45 Prozent erhöht", sagt Prof. em. Dr. med. UlrichSchwabe, Herausgeber des Arzneiverordnungs-Reports 2018.Jürgen Klauber, ebenfalls Herausgeber desArzneiverordnungs-Reports und Geschäftsführer des WissenschaftlichenInstituts der AOK (WIdO), bestätigt die deutliche Verschiebung derArzneimittelausgaben hin zu Hochpreistherapien für häufig kleinerePatientengruppen. "Einige Krankheitsgruppen zeichnen sich dadurchaus, dass sie besonders geringe Verordnungsmengen haben, aber sehrteure patentgeschützte Arzneimittel eingesetzt werden. So wurden etwafür die Behandlung von Krebserkrankungen, Viruserkrankungen und vonschwerwiegenden Erkrankungen des körpereigenen Abwehrsystems 34Prozent aller Arzneimittelausgaben verwendet, bei nur einem Prozentaller verordneten Tagesdosen", sagt Klauber. Damit habe sich derAusgabenanteil für diese Therapiegebiete von 2007 bis 2017verdoppelt.Mit Blick auf ihre hohen Preise stellen auch Biologika zunehmendeine große Herausforderung dar. Sie werden für die Therapie von Krebsund chronisch-entzündlichen Erkrankungen eingesetzt. LautArzneiverordnungs-Report lag ihr Umsatz 2017 bei 11,3 Milliarden Euround hat sich somit seit 2007 verdreifacht. Zwar sind seit mehr alszehn Jahren Biosimilars - Nachahmerprodukte von Biologika -verfügbar, doch deren Marktdurchdringung ist noch immer gering.Verantwortlich ist dafür unter anderem die Anbieterstruktur. Voninsgesamt 14 Biosimilaranbietern waren 2017 sechs Originalanbieterbzw. deren Tochterfirmen, auf welche in der Summe 83 Prozent dergesamten Ausgaben für Biosimilars entfielen. "Auch das nicht immerseriöse Marketing der pharmazeutischen Unternehmer für ihreumsatzstarken Originalpräparate, ihre Bestrebungen den Patentschutzzu verlängern oder Konkurrenzprodukte vom Markt fernzuhalten, spieleneine Rolle bei den geringen Verordnungsquoten von Biosimilars. Hinzukommt, dass viele Ärzte immer noch zu wenig über den rationalenEinsatz von Biosimilars wissen", sagt Prof. Dr. med. Wolf-DieterLudwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschenÄrzteschaft (AkdÄ) und Herausgeber des Arzneiverordnungs-Reports.Der Hochpreistrend zeigt sich auch bei den sogenanntenOrphan-Arzneimitteln gegen seltene Erkrankungen. 2017 erzielten alleArzneimittel, die jemals als Orphan-Arzneimittel zugelassen wurden,einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anteil vonrund acht Prozent des GKV-Gesamtumsatzes. In den letzten zehn Jahrenhat sich dieser Umsatzanteil verdreifacht. Unter den zehn teuerstenMarkteinführungen des Jahres 2017 befanden sich siebenOrphan-Arzneimittel, alle mit Jahrestherapiekosten über 100.000 Euro.Das teuerste Orphan-Arzneimittel kommt sogar auf rund 750.000 Euro.Doch mehr und mehr zeigt sich, dass die mit dem Orphan-Statusverbundenen Absichten von der Pharmaindustrie ausgenutzt werden. Sowird der Status nicht nur für tatsächlich seltene Erkrankungen (fünfBetroffene je 10.000 Personen) verwendet, sondern auch für solche,die durch das Teilen von Anwendungsgebieten in mehrere, kleinereSubgruppen entstehen. Schon heute gibt es eine Reihe von als OrphanDrug gestarteten Arzneimitteln mit GKV-Ausgaben im dreistelligenMillionenbereich, die für diverse Orphan-Indikationen zugelassensind.Der Hochpreistrend belastet auch die Krankenkassen, denn inDeutschland wird jedes zugelassene Arzneimittel unmittelbar mit demMarkteintritt vollständig von der Gesetzlichen Krankenversicherungerstattet. In den ersten 12 Monaten zu dem Preis, den derPharmahersteller festlegt. Dieses Vorgehen ist einzigartig in Europa."Mit Blick auf den Hochpreistrend bei den neuen patentgeschütztenArzneimitteln müssen wir uns fragen, wie lange die GesetzlicheKrankenversicherung in der Lage sein wird, derartige Preise zutragen. Die Pharmaindustrie sollte nicht den Ast absägen, auf dem siesitzt", so Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender desAOK-Bundesverbandes. Deshalb fordert die AOK rückwirkende Preise füralle neuen Arzneimittel zum ersten Tag des Markteintritts. Litsch:"Das wäre ein Signal an die Pharmafirmen, dass es sich nicht lohnt,mit überhöhten Preisen in den Markt zu gehen und in den Verhandlungenmit dem GKV-Spitzenverband überzogene Ansprüche an dieKostenerstattung durch die GKV zu stellen. Die Beitragszahler derGesetzlichen Krankenkassen sind nicht dazu da, Pharmafirmen ihreTraummargen zu finanzieren."Hinweis an die RedaktionenAlle Informationen auf www.wido.de und auf www.aok-bv.de.Der Arzneiverordnungs-Report ist das Standardwerk für dendeutschen Arzneimittelmarkt. Seit mehr als 30 Jahren bietet er eineunabhängige Informationsmöglichkeit über die verschiedenenKomponenten der Arzneimittelverordnung und trägt damit zurTransparenz des Arzneimittelmarkts, zur Bewertung von Arzneimittelnund zu einer sowohl zweckmäßigen und sicheren evidenzbasierten alsauch wirtschaftlichen Arzneitherapie bei. Im Arzneiverordnungs-Reportwerden die Arzneimittel-Rezepte für die Patienten der gesetzlichenKrankenversicherung (GKV) analysiert. So schafft er seit Jahren einewissenschaftlich fundierte Grundlage für den fachlichen Austauschzwischen Ärzten, Apothekern und Krankenkassen. Sämtliche Analysen imArzneiverordnungs-Report basieren auf den Verordnungsdaten desGKV-Arzneimittelindex. Das Projekt GKV-Arzneimittelindex, das einProjektbeirat mit allen relevanten Beteiligten im Arzneimittelmarktbegleitet, wird im Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) seit1985 durchgeführt.