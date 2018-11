Arzneitropfen: Wirkstoffe können sich im Licht zersetzen

Baierbrunn (ots) - Medikamente in Tropfenform lassen sich gutindividuell dosieren - haben aber manchmal einen unangenehmenGeschmack. In diesem Fall können Arzneitropfen auch in einem GlasWasser eingenommen werden. Allerdings sollte die Flüssigkeit dannunbedingt sofort ganz ausgetrunken werden, wie das Gesundheitsmagazin"Apotheken Umschau" schreibt. Denn steht diese längere Zeit, könnensich die Wirkstoffe im Licht zersetzen.Die Ratgeber-Serie der "Apotheken Umschau" zum richtigen Umgangmit Medikamenten gibt es jetzt auch gesammelt im Buch mit dem Titel"So wirkt's!". Es kostet 9,90 Euro (plus Versand). WeitereInformationen unter www.so-wirkts.de.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 11/2018 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell