Arzneimittelversorgung in Apotheken gesichert - Engpässe in Kliniken alarmierend

Berlin (ots) -Dass die Versorgung mit patentfreien Arzneimitteln über Apothekenin Deutschland durch Lieferengpässe in keiner Weise gefährdet ist,bestätigen die Apotheken selbst: Bei lediglich 0,6 Prozent aller 2016zulasten der GKV abgerechneten Arzneimittel haben Apotheken einLieferversagen des Herstellers dokumentiert und mussten einaustauschbares Arzneimittel abgeben, wie Daten der Gesellschaft fürstatistische Gesundheitsforschung (GfsG) ausweisen. Wie jetztebenfalls eine repräsentative forsa-Befragung von Patientinnen undPatienten belegt, ist die Versorgung bei verschreibungspflichtigenArzneimitteln aus dem patentfreien Markt in den Apotheken absolutgesichert. Ernste Schwierigkeiten liegen woanders, wie die Spitzender AOK Baden-Württemberg, des Bundesverbandes DeutscherKrankenhausapotheker (ADKA), der Arzneimittelkommission der deutschenÄrzteschaft sowie der stellvertretende Vorsitzende derSPD-Bundestagsfraktion vor der Hauptstadtpresse klarmachten. FürKliniken stellt eine aktuelle ADKA-Erhebung Engpässe bei wichtigenArzneimitteln fest. Betroffen seien im wesentlichen Arzneimittel, dienur für den Klinikmarkt hergestellt werden, darunter viele Lösungenzur Injektion wie Antibiotika, Krebsmedikamente und Anästhetika.Insgesamt fehle jede Transparenz im Markt, da bisher Pharmaherstellerselbst entscheiden, ob sie Lieferprobleme der zuständigenBundesoberbehörde melden. Letztlich ist völlig unklar, welcheArzneimittelmengen sich überhaupt im deutschen Markt befinden.Die von der AOK Baden-Württemberg bei forsa in Auftrag gegebene,repräsentative Studie über die Arzneimittelversorgung durchOffizin-Apotheken zeigt punktuell Lieferversagen durchpharmazeutische Unternehmen auf, wobei Gründe nicht verifizierbarsind. Ein Lieferversagen bei Arzneimitteln ohne gleichartige odergleichwertige Alternative kann kritische Folgen für betroffenePatientinnen und Patienten haben. Solche Alternativen fehlengrundsätzlich bei patentgeschützten Arzneimitteln und bei speziellenArzneimitteln in der Klinik: "Klarheit über die tatsächlicheVersorgungssituation wird durch die Blackbox, wie viele Arzneimittelim Markt wirklich vorhanden sind, unmöglich gemacht. Die Folgenkönnen Patientinnen und Patienten hautnah zu spüren bekommen. Deshalbist eine umfassende Transparenzoffensive überfällig. Das Prinzip derFreiwilligkeit von Defektmeldungen durch die Pharmaindustrie hatversagt. Die Beschlüsse der Koalition vom Montag dieser Woche sinddeshalb auch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, es mussaber darüber hinaus um gesetzlich sanktionierbare Pflichten undNachhaltung gehen", so Dr. Christopher Hermann, Vorstandschef der AOKBaden-Württemberg. Dringlich sei es, die Rolle des Bundesinstitutsfür Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) dadurch deutlich zustärken, dass Pharmaunternehmen Lieferprobleme und alle Akteure derHandelskette ebenso verpflichtend dem Bundesinstitut als Trustcenterregelmäßig ihre Lagerbestände übermitteln.An Kliniken ist die Versorgungssituation insgesamt deutlichbrisanter. Aus einer vom ADKA aktuell durchgeführten Umfrage beiKrankenhausapotheken mit einer Versorgungsrelevanz von über 30.000Betten und damit über 6% der nationalen Krankenhauskapazitäten gehthervor, dass eine bedenkliche Anzahl versorgungskritischerArzneimittel in Kliniken fehlen. "Insgesamt sind Arzneimittel mit 280verschiedenen Wirkstoffen nicht verfügbar gewesen, darunter 30, diedie jeweilige Klinikapotheke als versorgungskritisch einstuft", soder ADKA-Präsident, Rudolf Bernard. Von den betroffenen Arzneimittelndieser 30 Wirkstoffe meldeten die verantwortlichen Herstellerlediglich acht an das BfArM. Bernard: "Hier werden drei Problemeoffensichtlich: Es fehlen für die Versorgung in der Klinik wichtigeArzneimittel, es wird von den Verantwortlichen nicht transparentgemacht und das Ganze hat keinerlei Konsequenzen für die Hersteller.So geht das nicht weiter."Für den Vorsitzenden der Arzneimittelkommission der deutschenÄrzteschaft, Prof. Wolf-Dieter Ludwig, muss die Erfassung drohenderVersorgungsprobleme im Klinikbereich bereits auf Herstellerebenegreifen: "Im stationären Bereich agieren ganz überwiegend dieKlinikapotheken und die pharmazeutischen Unternehmen miteinander.Selbst ernste Probleme in der Versorgung unserer Patienten aufgrundvon Lieferengpässen bei unverzichtbaren Arzneimitteln werden so inder Regel nicht systematisch erfasst. Kliniken, Ärzte undinsbesondere die Krankenhausapotheker tun ihr Möglichstes, Problemefür die Patienten infolge von Versorgungsengpässen zu lösen, könnenaber mitunter im Einzelfall heute nicht immer die optimalemedikamentöse Therapie anbieten. Die vorgetragenen Zahlenverdeutlichen, dass die Arzneimittelhersteller das Prinzip derFreiwilligkeit bei der Meldung von Liefer- und Versorgungsengpässenausnutzen, um ihre Lieferfähigkeit zu beschönigen."Erst durch die notwendige Transparenz kann dieVersorgungssicherheit von Arzneimitteln bei den Patientinnen undPatienten spürbar erhöht werden - im ambulanten wie im klinischenBereich, so Prof. Karl Lauterbach, stellvertretender Vorsitzender derSPD-Bundestagsfraktion. "Die aufgezeigten Probleme und ihre Folgenmachen ein Handeln der Politik dringend notwendig. Insofern freue ichmich, dass der Bundestag noch in dieser Woche im Falle bekanntgewordener Lieferengpässe eine Meldepflicht von pharmazeutischenUnternehmen an Krankenhäuser beschließen wird. Diesem erstenwichtigen Schritt müssen weitere folgen."