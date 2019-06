Arzneimittelsicherheit: Bundesrat muss unsinnigen Importzwang stoppen (FOTO)

Berlin (ots) -Die Sicherheit von Arzneimitteln in deutschen Apotheken darf nichtlänger durch eine bürokratisch aufwendige und wirtschaftlichunsinnige Importquote für rezeptpflichtige Medikamente aufKassenrezept untergraben werden. "Wir fordern den Bundesrat fürmorgen auf, der Empfehlung seines Gesundheitsausschusses zu folgenund auf der ersatzlosen Streichung zu beharren. Dazu muss das Gesetzzur Sicherheit in der Arzneimittelversorgung in denVermittlungsausschuss überwiesen werden", sagt Fritz Becker,Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes (DAV). "DieImportförderklausel muss vollständig gestrichen werden, damit nichtsinnlos wichtige Arzneimittel quer durch Europa geschickt werden. Imjeweiligen Herkunftsland werden womöglich die Medikamente knapp,während im Zielland die komplexen Vertriebsstrukturen kaum mehrnachvollziehbar sind. Importe bleiben - ganz ohne Not - einEinfallstor für Arzneimittelfälschungen, das man ganz leichtschließen kann."In der vom Bundestag bereits beschlossenen Fassung des GSAV istfür die Importförderklausel zwar eine Ausnahme für Zytostatika undBiologika enthalten, die den Länderfachleuten jedoch nicht weit genuggeht. Wie der Bundesrat bereits in einer früheren Stellungnahmefestgestellt hat, ist der Parallelhandel mit Arzneimitteln nachBeobachtungen der Strafverfolgungs- undArzneimittelüberwachungsbehörden von einer zunehmenden Zahl vonArzneimittelfälschungsfällen betroffen. Den Ländern zufolge erschwertdieses Geschäftsmodell in Verdachtsfällen die Einschätzung derGefahrenlage und behindert ein schnelles Eingreifen. Diesen Risikensteht kein adäquater wirtschaftlicher Nutzen für die Finanzierbarkeitder Arzneimittelversorgung gegenüber. Das DeutscheArzneiprüfungsinstitut e.V. (DAPI) hat für das Jahr 2018 nurEinsparungen in Höhe von 124 Mio. Euro durch die Abgabe vonpreisgünstigen Importarzneimitteln errechnet. Durch Rabattverträgehaben die Krankenkassen hingegen im gleichen Jahr jedoch 4,4 Mrd.Euro eingespart.Weitere Informationen unter www.abda.de und www.dapi.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell