Arzneimittelrabattverträge bremsen Ausgabenanstieg

Berlin/Stuttgart (ots) - "Die Arzneimittelrabattverträge sindMarktwirtschaft vom Feinsten und das erfolgreichste Instrument zurAusgabensteuerung. Die AOKs konnten 2017 durch solche Verträge mitpharmazeutischen Unternehmen über 1,6 Milliarden Euro einsparen, diedirekt der Versichertengemeinschaft zugutekommen", betont Dr.Christopher Hermann, Vorsitzender des Vorstandes der AOKBaden-Württemberg und Verhandlungsführer für die bundesweitenAOK-Rabattverträge, zum Start der inzwischen 19. Vertragstranche. DieAOK-Ausgaben für Medikamente seien 2017 lediglich um 0,9 Prozent jeVersicherten gestiegen. Das sei der niedrigste Wert unter denKrankenkassen. Der GKV-Schnitt liege bei einem Anstieg von 2,8Prozent.Die zum 1. April in Kraft getretene große Vertragstranche für 118generische Wirkstoffe und Wirkstoffkombinationen beinhaltet neben denProdukten der auslaufenden Tranchen XV und XVI zehn Generika, dieerstmals ausgeschrieben wurden. Darunter befinden sich mehrerePräparate gegen Bluthochdruck und zur Behandlung von HIV-Infektionen,zur Vorbeugung von Nebenwirkungen einer Chemotherapie und zurmedikamentösen Therapie bei Depressionen. Partner der AOKs sind 49Pharmaunternehmen und Bietergemeinschaften. Das jährlicheAOK-Umsatzvolumen der 19. Tranche beziffert AOK-Chef Hermann auf fastzwei Milliarden Euro.Die zum 1. April 2018 gestartete Tranche "AOK XIX" im Überblick:- Laufzeit: 1. April 2018 bis 31. März 2020- Verträge über 118 Wirkstoffe/Wirkstoffkombinationen in 121Fachlosen (23 im Dreipartnermodell vergeben)- 49 erfolgreiche Pharmaunternehmen/ Bietergemeinschaften- jährliches AOK-Umsatzvolumen: 1,98 Milliarden EuroHintergrund:Die Rabattverträge für Generika ermöglichen Einsparungen beigleichbleibend hoher Qualität in der Arzneimittelversorgung. Daseingesparte Geld steht zum Beispiel für innovative Versorgungsformenzur Verfügung. Die Rabattverträge sorgen zudem nachhaltig fürWettbewerb im Bereich der Generika. Die AOK-Verträge decken zweiDrittel des Generikamarktes ab und umfassen alle markt- undausgabenrelevanten Wirkstoffe. Mit Inkrafttreten von AOK XIX laufenaktuell Verträge für 282 Wirkstoffe und Wirkstoffkombinationen (in288 Fachlosen) mit einem jährlichen AOK-Umsatzvolumen von insgesamtrund 5,2 Milliarden Euro. Mehr aufhttp://aok-bv.de/hintergrund/dossier/arzneimittelrabattvertraege/