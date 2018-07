Berlin/Stuttgart (ots) - "Der Pharmaindustrie geht es weiterhinganz hervorragend", konstatiert Dr. Christopher Hermann,Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg mit Blick auf eineaktuelle Marktanalyse ("Ökosysteme in der Pharmaindustrie"), die dieWirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) veröffentlichthat. Danach erzielt die Pharmabranche im Vergleich zu anderenIndustriezweigen nach wie vor außerordentlich hohe Renditen. "EY gehtdavon aus, dass sich allein der Pharmamarkt in Deutschland von rund32 Milliarden Euro im Jahr 2015 bis zum Jahr 2030 auf schätzungsweise63 Milliarden Euro in etwa verdoppelt", so Hermann. Den Markt teiltensich vor allem die großen Hersteller untereinander auf.Arzneimittelrabattverträge bewertet der AOK-Chef als das einzigeeffektive Steuerungsinstrument, das auch kleineren HerstellernMarktzugang verschaffen könne: "Vor allem die Verträge impatentfreien Markt sind der Wettbewerbsgarant auf diesem ansonstenvöllig verkrusteten Markt." Die AOK-Gemeinschaft hat nun in achtGebietslosen die bislang umfangreichste Tranche der bundesweitenRabattverträge für Generika europaweit ausgeschrieben. Die jetzige21. Tranche der AOK-Ausschreibungen umfasst 121 Wirkstoffe undWirkstoffkombinationen in 123 Fachlosen. 20 Fachlose werden imDrei-Partner-Modell vergeben. Elf Wirkstoffe, für die nach Ablauf desPatentschutzes für die Originalsubstanzen Generika neu auf den Marktgekommen sind, schreibt die AOK-Gemeinschaft erstmals aus. Insgesamtdeckt die Tranche ein jährliches AOK-Umsatzvolumen von rund 2,3Milliarden Euro ab. Die Pharmaunternehmen können ihre Angebote biszum 17. September abgeben. Die Verträge lösen im nächsten Jahr dieTranche XVIII ab und sollen vom 1. Juni 2019 bis 31. Mai 2021 gelten.Zu den besonders umsatzstarken Substanzen der Ausschreibung zählendas Asthmamittel Budesonid+Formoterol, das Antiepileptikum Pregabalinund der Cholesterinsenker Simvastatin. Erstmals ausgeschrieben werdenunter anderem Ivabradin zur Behandlung der Angina pectoris,Methocarbamol gegen Muskelverspannungen und Krämpfe sowie Travoprostund Travoprost+Timolol zur Verringerung des Augeninnendrucks. DieAusschreibung AOK XXI im Überblick:- 121 Wirkstoffe/Wirkstoffkombinationen in 123 Fachlosen,- davon elf erstmals ausgeschrieben;- 20 Wirkstoffe/Wirkstoffkombinationen werden im Drei-Partner-Modellvergeben;- 1.304 mögliche Zuschläge (163 je Gebietslos);- Vertragslaufzeit: 1. Juni 2019 bis 31. Mai 2021;- AOK-Umsatzvolumen: rund 2,3 Milliarden Euro pro Jahr(Apothekenverkaufspreis)- Ende der Angebotsfrist: 17. September 2018Informationen zu den RabattverträgenDie Rabattverträge für Generika ermöglichen Einsparungen ohneVerlust an Qualität in der Arzneimittelversorgung. 2017 betrugen dieMinderausgaben der elf AOKs rund 1,66 Milliarden Euro. Daseingesparte Geld steht zum Beispiel für innovative Versorgungsformenzur Verfügung. Insbesondere für chronisch Kranke sorgen dieAOK-Verträge für mehr Kontinuität in der Medikamentenversorgung. Nacheiner im April 2018 veröffentlichten Analyse des WissenschaftlichenInstituts der AOK erhalten 85 Prozent der AOK-Versicherten dauerhaftein Medikament - 15 Prozent mehr als vor Einführung derRabattverträ-ge 2006. Dadurch nehmen Therapietreue und Therapieerfolgzu. Die AOK-Verträge decken zwei Drittel des Generikamarktes ab undumfassen alle markt- und ausgabenrelevanten generischen Wirkstoffe.Aktuell laufen Verträge für insgesamt 283 Wirkstoffe undWirkstoffkombinationen mit einem jährlichen AOK-Umsatzvolumen voninsgesamt rund 5,3 Milliarden Euro (Apothekenver-kaufspreis).Mehr Infos zu den AOK-Arzneimittelrabattverträgen:http://aok-bv.de/hintergrund/dossier/arzneimittelrabattvertraege/Pressekontakt:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 15603042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell