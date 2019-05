Bei Arzneimitteln für die Haut ist die Grundlage entscheidend

Berlin/Meran (ots) - Arzneimittel zur lokalen Anwendung spielenbei der Behandlung von Hautkrankheiten eine wichtige Rolle. "BeiDermatika kommt es nicht nur auf den Wirkstoff, sondern auch auf dieGrundlage an, in die der Wirkstoff eingearbeitet ist. Kurz gesagt:Die Formulierung macht's, denn sie hat einen entscheidenden Einflussauf die lokale Wirkung", sagte Prof. Dr. Rolf Daniels beim pharmacon,einem internationalen Kongress der Bundesapothekerkammer. DerApotheker lehrt Pharmazeutische Technologie an der UniversitätTübingen und ist Mitglied der Kommission des Neuen RezepturFormulariums (NRF). "Die Beschaffenheit der Grundlage, etwa dieStreichfähigkeit oder der Kühleffekt, bestimmen wesentlich dieAnwendungseigenschaften des Arzneimittels und beeinflussen auch dieTherapietreue."Welche Grundlage für den jeweiligen Patienten ideal ist, hängtunter anderem von der zu behandelnden Hautkrankheit ab. So sollen zumBeispiel Arzneistoffe gegen Hautpilzerkrankungen in der oberstenHautschicht bleiben, während bei der Behandlung von Ekzemen einVordringen der Arzneistoffe in tiefere Hautschichten erwünscht ist.Daniels: "'Viel hilft viel' gilt bei Hauterkrankungen allerdingsnicht immer. Bei der Anwendung auf der Haut von Babys imWindelbereich kann die erhöhte Durchlässigkeit der Haut bei einigenArzneimitteln zu unerwünschten Nebenwirkungen führen. Das lässt sichdurch die richtige Auswahl des Arzneimittels verhindern." DieFaustregel lautet: "feucht auf feucht". Bei einer akut entzündeten,nässenden Haut greift man deshalb in erster Linie zu wässrigenZubereitungen.Hinter der allgemeinen Bezeichnung als "Creme" verbergen sichviele verschiedene Zubereitungen, die sich in ihren Eigenschaftendeutlich voneinander unterscheiden. Daniels: "Leider werden dieBezeichnungen Gel, Creme und Salbe auch bei Fertigarzneimitteln nichteinheitlich verwendet. Das kann bei einem Austausch im Rahmen einesRabattvertrags zu Verwirrungen führen. Einen Austausch zwischenverschiedenen Fertigarzneimitteln, der sich nur an derWirkstoffgleichheit und an der Bezeichnung Gel, Creme oder Salbeorientiert, finde ich deshalb aus wissenschaftlicher Sicht kritisch."In der Selbstmedikation sollten sich Patienten gezielt beratenlassen, da für unterschiedliche Stadien einer entzündlichenHauterkrankung verschiedene Zubereitungen geeignet sind.Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, Tel. 030 40004-132, presse@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, Tel. 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell