Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) verabschiedet Resolution für mehr Patientensicherheit (FOTO)

Berlin (ots) -Die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) fordertalle Beteiligten auf, die Patientensicherheit stets vor ökonomischeInteressen zu stellen. Das Vertrauen in die Arzneimittelsicherheitkönne durch steigenden ökonomischen Druck innerhalb desGesundheitssystems sowie durch habgieriges und rechtswidrigesVerhalten Einzelner nachhaltig geschädigt werden, heißt es in einerheute einstimmig verabschiedeten Resolution.Um diese Missstände zu beheben, fordert die AMK, die so genannteImportquote für rezeptpflichtige Arzneimittel abzuschaffen, dieTransparenz von komplexen Lieferketten innerhalb Europas zu erhöhenund den Austausch von zurückgerufenen Arzneimitteln zuentbürokratisieren. "Der Gesetzgeber muss sicherstellen, dass dieVersorgung der Bevölkerung in Deutschland mit Arzneimitteln dergeforderten Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität gewährleistetbleibt", sagt Professor Martin Schulz, Vorsitzender der AMK.Weitere Informationen unter www.arzneimittelkommission.de