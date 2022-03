Arzneimittelhersteller Dermapharm will nach Rekordjahr weiter zulegen

GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Arzneimittelhersteller Dermapharm rechnet dank der Kooperation mit Biontech und der Cannabis-Legalisierung mit einem weiter profitablen Wachstum. "Trotz der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine blicken wir optimistisch auf das Geschäftsjahr 2022", sagte Unternehmenschef Hans-Georg Feldmeier laut Mitteilung vom Dienstag in Grünwald. Der Vorstand peilt demnach für die laufenden zwölf Berichtsmonate ein Umsatzplus von zehn bis 13 Prozent an, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll um drei bis sieben Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2021 anziehen.

Zum Wachstum sollen neben dem Kerngeschäft die erweiterte Impfstoffkooperation mit dem Mainzer Unternehmen Biontech und das zuletzt übernommene Cannabisgeschäft beitragen, das in diesem Jahr in das Unternehmen integriert werden soll. "Die zu erwartende Liberalisierung des Cannabismarktes bietet darüber hinaus zusätzliches Wachstumspotenzial", ergänzte Feldmeier. Die Ziele des Unternehmens liegen etwas unter den bisherigen Erwartungen der von Bloomberg erfassten Experten./tav/zb