Arzneimittelgesetz ist ein Kniefall vor der Pharmalobby

Berlin (ots) - Der Sozialverband SoVD kritisiert das neueArzneimittelgesetz als einseitig. "Für die Patientinnen und Patientenist es eine enorme Enttäuschung, dass die geplante Preisbremse beineu eingeführten Medikamenten nun doch nicht kommt", erklärtSoVD-Präsident Adolf Bauer. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sahbisher eine Umsatzgrenze für neu eingeführte Medikamente von 250Millionen Euro im ersten Jahr vor."Das ist schon ein Kniefall vor der Pharmalobby. Denn nun bleibtdie Chance ungenutzt, die Preisgestaltung bei Arzneimitteln in eingünstigeres Verhältnis für die Patientinnen und Patienten zu setzen.Und damit gerät das Gesetz in eine Schieflage, die es so nichtverdient", sagt Adolf Bauer.Die Mehrausgaben bei den Arzneimitteln führen nach Einschätzungdes SoVD zu steigenden Zusatzbeiträgen und damit zu einseitigenMehrbelastungen der Versicherten. Vor diesem Hintergrund fordert derSozialverband, die Preisgestaltung bei Arzneimitteln zielgerichteterzu berücksichtigen.Der SoVD vertritt die sozialpolitischen Interessen der gesetzlichKrankenversicherten, der gesetzlich Rentenversicherten, derpflegebedürftigen, der behinderten und der sozial benachteiligtenMenschen. Als Kriegsopferverband 1917 gegründet setzt sich der SoVDseit 100 Jahren für Solidarität und soziale Gerechtigkeit ein.Pressekontakt:Kontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell