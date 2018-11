Arzneimittelgesetz-Novelle: Nur manche Maßnahmen führen zu mehr Patientensicherheit

Berlin (ots) - Der am Freitag von Bundesgesundheitsminister JensSpahn vorgestellte Entwurf eines "Gesetzes für mehr Sicherheit in derArzneimittelversorgung" (GSAV) enthält durchaus gute Ansätze. Dochmanche darin enthaltenen Maßnahmen tragen gerade nicht zu einerhöheren Patientensicherheit bei. Andere wichtige Maßnahmen fehlen."Dass die Koordinierungsfunktion und Rückrufkompetenz derBundesoberbehörden, also des Bundesinstitutes für Arzneimittel undMedizinprodukte (BfArM) und des Paul-Ehrlich-Institutes (PEI),gestärkt werden sollen, begrüßen wir. Dadurch lassen sich unteranderem Rückrufe effektiver durchführen und etwaige Engpässevermeiden", kommentiert Dr. Martin Weiser, Hauptgeschäftsführer desBundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH), dieGesetzesnovelle. "Leider fehlen weitergehende Maßnahmen, um dieGefahr von Versorgungsengpässen zu verringern, wie etwa einegesetzliche Vorgabe, dass Krankenkassen mit mindestens dreiHerstellern Rabattverträge abschließen müssen", ergänzt Weiser.Kritisch sieht Weiser zudem das Vorhaben, den Austausch vonBiosimilars zu forcieren: "Biologische Arzneimittel sind um einVielfaches komplexer als chemisch definierte. ZurArzneimitteltherapiesicherheit gehört, dass Nebenwirkungsmeldungeneindeutig identifizierbar und zurückzuverfolgen sind. Das mussVorrang vor allen Sparmaßnahmen haben. Eine Substitution, ohne dassder behandelnde Arzt eine solche angeordnet hat, gefährdet diePatientensicherheit.Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist dermitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie inDeutschland. Er vertritt die Interessen von mehr als 420Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterbeschäftigen. Das Aufgabenspektrum des BAH umfasst sowohl dieverschreibungspflichtigen als auch die nichtverschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie die stofflichenMedizinprodukte. Unter www.bah-bonn.de gibt es mehr Informationen zumBAH.Pressekontakt:Christof WeingärtnerPressesprecherTel.: 030 / 3087596-127weingaertner@bah-bonn.deHolger WannenwetschReferent Presse- undÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030 / 3087596-122wannenwetsch@bah-bonn.deGeschäftsstelle BerlinBundesverband derArzneimittel-HerstellerFriedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnBundesverband derArzneimittel-HerstellerUbierstraße 71-7353173 Bonnwww.bah-bonn.deOriginal-Content von: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH), übermittelt durch news aktuell