Arzneimittelforschung: Pharmakometrie - Das Bauchgefühl konkretisieren

Der richtige Wirkstoff in der richtigen Dosis fürden jeweiligen Patienten - das ist das Ziel vonArzneimittelforschung. Dabei spielen computerbasierte Berechnungeneine immer größere Rolle: Pharma-Unternehmen investieren deshalbverstärkt auch in den Bereich der Pharmakometrie: Auf Basis vonRechenmodellen kann z. B. die optimale Dosierung von Wirkstoffenvorhergesagt werden. Dieses Vorgehen ermöglicht einen schnellen undeffizienten Erkenntnisgewinn - der dann in klinische Studien direkteinfließen kann.Sven Mensing ist Bio-Mathematiker und hat in MedizinischerInformatik promoviert. Das Pharmakometrie-Team beim PharmaunternehmenAbbVie in Ludwigshafen ist bunt gemischt: Pharmakologen,Medizintechniker, auch Physiker arbeiten daran, Wirkung undNebenwirkung von Wirkstoffen möglichst genau vorherzusagen. IhrWerkzeug: der Computer. Oder besser: eine Computerlandschaft. Rund2.000 Rechenkerne stehen ihnen zur Verfügung. Zur Orientierung: einbrauchbarer Laptop hat heute zwei Kerne."Wir arbeiten daran, die Biologie in den Computer zu bringen",sagt Mensing. Dazu müssen biologische Prozesse in mathematischeFormeln übersetzt werden. Am Anfang steht die Datensammlung - mitseinem Team saugt er alles auf, was für die Fragestellung relevantsein könnte: Das sind Daten aus eigenen klinischen Studien,allgemeine wissenschaftliche Erkenntnisse, Erfahrungen aus der Praxisder Behandlung und auch Veröffentlichungen anderer Unternehmen."Daraus erstellen wir Differentialgleichungen, mit denen wir denComputer füttern." Das können mal zwei Gleichungen sein - oder auch50.Vorhersagen, was noch nicht beobachtet wurdeDie Pharmakometrie ist eine noch relativ junge Disziplin - eine"emerging science", wie die US-Zulassungsbehörde sie beschreibt. Ambesten ist sie wohl als Schnittstelle zwischen Biologie undMathematik definiert: Sie arbeitet mit mathematischen Modellen, umvorherzusagen, was ein bestimmter Wirkstoff im Körper macht, wielange er seine Wirkung behält und wie sich die Wirkung imKrankheitsverlauf ändert. Es geht darum, die Dynamik zwischen derGabe eines Arzneimittels, dem behandelten Patienten und demTherapieergebnis besser zu verstehen. Sven Mensing beschreibt es so:"Wir können auf Basis unserer Modelle Vorhersagen treffen, die nochnicht beobachtet wurden." Das steigert nicht nur die Effizienz derArzneimittelforschung. Es kann auch langwierige Umwege auf dem Weg zueinem innovativen Arzneimittel ersparen: "Überspitzt heißt das: wirkonkretisieren das Bauchgefühl", sagt er.Pharmakometriker entwickeln mathematische FormelnEin konkretes Beispiel: Die neueste Generation von HepatitisC-Medikamenten ist sehr wirksam. So wirksam, dass das Virus bei einemPatienten bereits nach zwei Wochen nicht mehr nachweisbar ist. Nichtnachweisbar heißt aber noch nicht unbedingt virusfrei - und in derTat können sich mit derzeitigen Nachweismethoden gemessen noch bis zurund eine Millionen Viren im Körper befinden. Die Fragen an MensingsTeam lauteten folglich: Wie lange muss weiterbehandelt werden, bisder Patient wirklich virenfrei und damit geheilt ist? Und in welcherDosierung? Spielt Geschlecht und Gewicht eine Rolle? "Wir habenbeispielsweise errechnen können, dass das Gewicht durchaus eine Rollespielen kann, aber eben nicht in dem Maße, dass einegewichtsabhängige Dosierung notwendig ist." Wichtige Erkenntnis ausder Pharmakometrie: Es müssen nicht verschiedene Dosierungenentwickelt werden. Außerdem fand Mensing mit seinem Team heraus, dasseine Therapiedauer von vier Wochen nicht ausreichend ist, um diePatienten wirklich virenfrei zu bekommen - der neueste Stand sindacht Wochen.Auch die Frage der Dosierung kann per Datenpakete modelliertwerden. "Ein Beispiel: Reichen von einem bestimmen Wirkstoff 200Milligramm - und kann ich die einmal am Tag geben? Oder muss es zweiMal am Tag 100 Milligramm sein?" Das ist keine unbedeutendeFragestellung, denn die Therapietreue der Patienten ist deutlichhöher, je einfacher die Therapie ist. Und das wiederum hatAuswirkungen auf den Erfolg der medikamentösen Intervention. DerVorteil der Mathematik-getriebenen Forschung: Die Pharmakometrie kannschon früh das Signal geben "Die Einmal-Gabe wird ausreichend sein".Diese Erkenntnis fließt direkt in die klinischen Studien ein. DieFrage nach der Dosierung kann also in den Studien - und damit amPatienten - gezielter erforscht werden.Pharmakometriker entwickeln keine Wirkstoffe. Sie entwickelnmathematische Formeln, um die Forschung von Wirkstoffen zuunterstützen und das Forschungsrisiko zu mindern. Und sie sorgendafür, dass klinische Studien für Patienten noch sicherer werden unddie wissenschaftlichen Erkenntnisse in Form neuer Therapien schnellerbei den Patienten ankommen.