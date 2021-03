München (ots) - Sie ist die weltweit größte öffentlich-private Partnerschaft im Bereich der Life Sciences: Finanziert von der EU-Kommission und dem europäischen Pharma-Dachverband EFPIA will die Innovative Medicines Initiative (IMI) die Voraussetzungen schaffen, dass künftig schneller innovative Medikamente entwickelt werden können. Jetzt hat die IMI einen Bericht vorgelegt: Sie wollte wissen, welche sozio-ökonomischen Effekte ihre Forschungsprojekte haben. Die Bilanz kann sich sehen lassen.https://www.pharma-fakten.de/news/details/1057-arzneimittelforschung-made-in-europe/Die Art und Weise, wie die IMI pharmazeutische Unternehmen, öffentliche Forschung und andere Akteur*innen aus der Gesundheitsbranche - aus Politik, Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft - im Kampf gegen Krankheiten mit einem hohen medizinischen Bedarf zusammenbringt, ist einzigartig. Das Portal "Pharma Fakten (https://www.pharma-fakten.de/)" berichtet regelmäßig über Forschungsprojekte der Initiative: https://www.pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/innovative-medicines-initiative/.Mit Tumormodellen aus dem Labor: Mehr Medikamente gegen Kinderkrebs"Heute sind 20 Prozent der Tumoren im Kindesalter noch nicht heilbar; Krebs tötet 6.000 junge Menschen pro Jahr in Europa - er ist damit die Hauptursache für krankheitsbezogene Todesfälle bei unter-19-Jährigen", schreibt die IMI auf ihrer Webseite. Eines ihrer Projekte beschäftigt sich seit 2017 damit, Tumormodelle im Labor zu züchten, um dadurch mehr über Kinderkrebs zu lernen und die Medikamentenforschung voranzutreiben.https://ots.de/Es5sr7Diabetes: Es braucht ein Umdenken in Sachen AdipositasFettleibigkeit (Adipositas) ist ein Hauptrisikofaktor für die Entwicklung von Typ 2-Diabetes. Wissenschaftler*innen eines europäischen Forschungsprojektes vertreten die Auffassung, dass sich im Kampf gegen die "Diabetes-Epidemie", die Art und Weise, wie wir heute mit Adipositas umgehen, ändern muss. Sie fordern ein "Umdenken". Fachleute aus Industrie, akademischer Welt und Gesellschaft haben sich daher zu dem Konsortium "SOPHIA" zusammengeschlossen. Ihr Ziel: ein neues, tiefer gehendes Verständnis von der Erkrankung, das es ermöglicht, vorherzusagen, welche Adipositas-Betroffenen Komplikationen wie etwa Diabetes entwickeln könnten. Letztlich geht es dabei auch um personalisierte Therapie.https://ots.de/cjpKbNWie eine europäische Forschungsinitiative auf SARS-CoV-2 reagiertAngesichts der Pandemie ist auch COVID-19 in den Fokus der Innovative Medicines Initiative (IMI) gerückt. Das zeigen zahlreiche Projekte:https://ots.de/NMUKwkhttps://ots.de/Ay6E35Bei Abdruck bitte Angabe der Quelle: pharma-fakten.deBelegexemplare gerne an redaktion@pharma-fakten.de.PHARMA FAKTEN - Eine Initiative von Arzneimittelherstellern in DeutschlandPHARMA FAKTEN ist eine Initiative des Pharma Fakten e.V., in dem 15 Unternehmen aus der Arzneimittel-Branche organisiert sind. Kern der Initiative ist die Online-Plattform www.pharma-fakten.de, an der eine eigenständige Redaktion kontinuierlich arbeitet. Pharma Fakten berichtet seit 2014 regelmäßig über Gesundheitsthemen. Schwerpunkte sind die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente in den verschiedensten Indikationen sowie gesundheitspolitische und ökonomische Hintergründe.Pressekontakt:Redaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dehttp://twitter.com/pharmafaktenOriginal-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuell