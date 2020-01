Arzneimittelausgaben 2019: Rabatteinsparungen entlasten Kassenbudgets

Berlin (ots) - Die Arzneimittelausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung(GKV) sind im Jahr 2019 um 6,0 Prozent auf 38,4 Mrd. Euro gestiegen. Die für dasGesamtjahr noch nicht vorliegenden Einsparungen durch Rabattverträge, diebereits in den ersten neun Monaten 2019 bei rekordverdächtigen 3,5 Mrd. Euro (+10 Prozent) lagen, sind darin noch nicht berücksichtigt. Das ergeben ersteBerechnungen des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) auf Basis derAbrechnungsergebnisse von Apothekenrechenzentren. Während sich die Anzahl derGKV-Versicherten im Jahresdurchschnitt um 300.000 (+ 0,4 Prozent) auf 73,1Millionen erhöhte, stieg auch die Zahl der verordneten Arzneimittel um 0,6Prozent auf 718 Millionen. Die Rahmenvorgaben von Ärzten und Krankenkassen warenfür 2019 von einem GKV-Ausgabenwachstum von 4,1 Prozent ausgegangen."Mehr und ältere Versicherte sowie der medizinische Fortschritt sorgen imGesundheitswesen für höheren Aufwand und damit auch für höhere Kosten. DieArzneimittelausgaben liegen natürlich auch genau in diesem Trend", sagtDAV-Vorsitzender Fritz Becker: "Nur ein Bruchteil der Ausgaben für dieArzneimittelversorgung geht jedoch an die Apotheken. Ihr Anteil an denGKV-Gesamtausgaben liegt seit Jahren stabil unter 2,5 Prozent. Auf der anderenSeite steigen die Beitragseinnahmen der Krankenkassen wegen der solidenKonjunktur- und Arbeitsmarktlage weiterhin an. Leider wollen mancheKassenmanager trotz gut gefüllter 'Sparstrümpfe' eher weitere Leistungen fürihre Versicherten kürzen, statt zukunftsweisende Angebote zu finanzieren. Dasist der falsche Weg aus Sicht der Versicherten und der Gesellschaft."Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7002/4507746OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. ApothekerverbändeOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell