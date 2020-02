Baierbrunn (ots) - Hunderte Arzneimittel sind gegenwärtig für Patienten nichtlieferbar - die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) schlägtAlarm. "So viele Lieferengpässe gab es lange nicht", betonte ABDA-VizepräsidentMathias Arnold im Interview mit dem Diabetes Ratgeber (2/2020). Die Problemeseien dabei vielfältig. "Wir haben in den vergangenen Jahren eineZentralisierung der Produktion erlebt", erläuterte er. Die Wirkstoffe würdenhäufig preiswert in Fernost produziert, meist in China oder Indien. Dort kaufedie Welt bei wenigen Herstellern. "Kommt es zu einem Ausfall vonProduktionsanlagen oder zu Qualitätsproblemen, entstehen weltweit ganz schnellEngpässe."Forderungen der ApothekerEine Rolle spielen dabei laut Arnold die Rabattverträge zwischen Kassen undHerstellern. "Nehmen die Krankenkassen in großem Stil ein Medikament ab,bekommen sie einen Rabatt. Das drückt insgesamt auf die Preise." Das habe zurFolge, dass Pharmafirmen keine Notreserven anlegten und Konkurrenten beiProblemen nicht einspringen könnten."Die Apotheker in Deutschland fordern, dass Hersteller und Großhandel Engpässeverpflichtend melden müssen, sodass Ärzte und Apotheker Bescheid wissen", sagteder ABDA-Vizepräsident. Im Moment sei das freiwillig. Auch müsstenRabattverträge mit mehreren Firmen geschlossen werden, die verschiedeneWirkstofflieferanten haben. "Wir brauchen zudem neue wirtschaftlicheRahmenbedingungen, damit die Pharmaindustrie wieder vermehrt in Europaproduziert."Im aktuellen Diabetes Ratgeber schildert Arnold, welche Anstrengungen Apothekergegenwärtig unternehmen, um die Versorgung trotz der Engpässe sicherzustellen.Der Diabetes Ratgeber erscheint seit 1978 im Wort & Bild Verlag und erreicht beieiner monatlichen Auflage von 1.151.383 verkauften Exemplaren (IVW IV/2019) 2,74Millionen Leser (AWA 2019). Neben der Titelgeschichte gibt es drei Ressorts:"Meine Gesundheit" stellt medizinische Themen in den Mittelpunkt, etwaFolgeerkrankungen und neue Behandlungsmöglichkeiten des Diabetes. "Mein Alltag"beinhaltet Themen aus den Bereichen Partnerschaft, Familie und Beruf. "Meinschönes Leben" dreht sich um Ernährung, Sport, Freizeit, Kosmetik und Reisen.Dazu erscheint jeden Monat eine opulente Rezeptstrecke mit diabetesrelevantenInformationen, etwa zu Kohlenhydratgehalt und Kalorien. Die Online-Communityfindet weiterführende Informationen unter www.diabetes-ratgeber.net und aufFacebook. In der Diabetes Ratgeber-Buchreihe sind bislang "Diagnose Diabetes -Stark mit Typ 2", Diabetes-Kochbücher sowie die Kolumnensammlung "SeilersZucker" erschienen(www.wortundbildverlag.de/buecherwww.wortundbildverlag.de/buecher ).Pressekontakt:Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationSonja Lex, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-343E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52139/4511629OTS: Wort & Bild Verlag - VerlagsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell