"Die Arzneimittel-Importeure" - gemeinsame Dach-Initiative bündelt Kräfte

Berlin (ots) - "Die Arzneimittel-Importeure" sind eine neue gemeinsameInitiative der deutschen Importeurs-Verbände BAI (Bundesverband derArzneimittel-Importeure e.V.) und VAD (Verband der Arzneimittel-ImporteureDeutschlands e.V.):www.die-arzneimittel-importeure.de. Die traditionsreichen Verbände, die allewichtigen Vertreter der Branche unter ihrem Dach vereinen, bündeln ihre Kräfteund beziehen gemeinsam Stellung zu Themen in diesem bedeutenden Segment desGesundheitsmarkts. So können Arzneimittel-Importe z.B. dazu beitragen,Lieferengpässe bei Medikamenten zu bewältigen und so die Versorgungssicherheitzu verbessern.Import-Arzneimittel sind Originalpräparate der führenden Pharmahersteller undgenauso sicher - nur preiswerter. "Dazu nutzen die Importeure Preisunterschiedevon Markenarzneimitteln in den einzelnen EU-Ländern. Sie kaufen diese im Auslandkostengünstig ein und bringen sie nach Deutschland. Hier wird das vom Herstellerbereits freigegebene Produkt erneut geprüft," sagt Frau Dr. FriederikeHrubesch-Mohringer, Vorstandsvorsitzende des BAI. So versorgen die ImporteurePatienten mit Originalmedikamenten zu niedrigeren Preisen. Dabei sind sie denhohen Sicherheitsstandards verpflichtet, die für alle pharmazeutischenUnternehmen in Deutschland gelten: Import-Arzneimittel sind Originale zum bestenPreis.Import-Arzneimittel entlasten Patienten und Krankenkassen: Alleine inDeutschland ermöglichten Import-Arzneimittel 2017 direkte Einsparungen von 264Mio. Euro, bei steigender Tendenz*. Jörg Geller, Vorstand des VAD, erläutert:"Bei teuren patentgeschützten Arzneimitteln stellen Importe häufig die einzigepreisgünstige Alternative dar. Sie stärken den Wettbewerb, wirkenpreisregulierend und fördern den Abschluss von Rabattverträgen zwischenHerstellern und Krankenkassen. Das zahlt sich aus." Das indirekteEinsparpotenzial beläuft sich auf rund 2,6 Milliarden Euro**.* Quelle: PROGNOS Studie "Finanzielle Auswirkungen des Imports von Arzneimittelnauf das Gesundheitswesen", November 2018** Quelle: INNO Studie "Sekundäranalyse zu indirekten Einspareffekten und-potenzialen von Arzneimittel-Parallelimporten", April 2019