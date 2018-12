Arzneimittel-Evidenz in der EU: Harmonisierungsbestrebungen nicht torpedieren (FOTO)

Berlin (ots) -Der Verordnungsentwurf der EU-Kommission, der eine einheitlicheBewertung der klinischen Evidenz bei Arzneimitteln und bestimmtenMedizinprodukten in Europa vorsieht, geht in die richtige Richtung.Den Bemühungen auf Politikebene, vor allem in Deutschland undFrankreich, diese Harmonisierungsbestrebungen aufzuweichen, erteiltder Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) daher eineklare Absage. Das betonte Dr. Hermann Kortland, stellvertretenderHauptgeschäftsführer des BAH, beim Wirtschaftsdialog des Verbandes amMittwoch in München.Unter den Diskutanten befanden sich auch Prof. Josef Hecken,Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschusses, Stephan Pilsinger,Mitglied des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages,Bettina Brennecke, Mitglied der Geschäftsleitung von GlaxoSmithKline,sowie Rudolf Poß, Referent GKV-Arzneimittelversorgung beim BAH."Der BAH hat sich stets für eine europäische Zusammenarbeit beimsogenannten Health Technology Assessment (HTA), der Nutzenbewertungvon Arzneimitteln, ausgesprochen. Patienten profitieren zum Beispiel,weil sie dann schneller innovative Arzneimittel nutzen können",präzisierte Kortland.Aber auch für Hersteller hätte das positive Folgen. Brenneckeführte aus: "Unterschiedliche Startzeitpunkte und Dauer derBewertungsprozesse sowie abweichende klinische Anforderungen in denMitgliedstaaten belasten die Unternehmen zeitlich und finanziell.Wenn wir schon zeitig im Prozess der Arzneimittelentwicklung dieEvidenzanforderungen für das Zulassungsverfahren und die klinischeBewertung gemeinsam beraten und klären können, sollten wir das auchtun."Hecken dagegen befürchtet, dass durch eine zentralisierteNutzenbewertung die Qualität der Versorgung sinkt: "Das jetzigeVerfahren gewährleistet, dass die Aufbereitung von wissenschaftlicherEvidenz zur vergleichenden Nutzenbewertung von Arzneimitteln nach denGrundsätzen der evidenzbasierten Medizin im Hinblick auf ihreÜbertragbarkeit in den deutschen Versorgungskontext überprüft wird,um eine dem hohen Versorgungsstandard der GKV entsprechendequalitätsvolle Versorgung der Patientinnen und Patienten mitArzneimitteln zu gewährleisten."Der bereits im Januar 2018 veröffentlichte Verordnungsentwurf derEU-Kommission zum HTA möchte die klinische Bewertung vonArzneimitteln mit neuen und zentral zugelassenen Wirkstoffen oderneuer Indikation harmonisieren. Auch Medizinprodukte mit hohem (zumBeispiel Röntgengeräte) und sehr hohem Risiko (zum BeispielBrustimplantate) sowie bestimmte in-vitro-Diagnostika sind davonbetroffen.Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist dermitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie inDeutschland. Er vertritt die Interessen von mehr als 420Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterbeschäftigen. Das Aufgabenspektrum des BAH umfasst sowohl dieverschreibungspflichtigen als auch die nichtverschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie die stofflichenMedizinprodukte. Unter www.bah-bonn.de gibt es mehr Informationen zumBAH.Pressekontakt:Christof WeingärtnerPressesprecherTel.: 030 / 3087596-127weingaertner@bah-bonn.deHolger WannenwetschReferent Presse- undÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030 / 3087596-122wannenwetsch@bah-bonn.deGeschäftsstelle BerlinBundesverband derArzneimittel-HerstellerFriedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnBundesverband derArzneimittel-HerstellerUbierstraße 71-7353173 Bonnwww.bah-bonn.deOriginal-Content von: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH), übermittelt durch news aktuell