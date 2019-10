Arzneimittel-Apps aus der Apotheke vor Ort / Neue Fachbroschüre informiert über digitale Lösungen für einen besseren Kundenservice

Frankfurt (ots) - Die Digitalisierung im Gesundheitswesenentwickelt sich rasant. Die Deutsche Gesundheitshilfe informiert überArzneimittel-Apps als neue digitale Lösungen für den Service derApotheke vor Ort.Gesundheitsmarkt im WandelDas Gesundheitssystem in Deutschland befindet sich im Umbruch. DieDigitalisierung schreitet voran. Die Telemedizin, das eRezept oderdie elektronische Patientenakte sind nur einige Beispiele für dietechnische Entwicklung.Auch die Bedürfnisse und Informationsmöglichkeiten vonPatientinnen und Patienten sind heute andere als noch vor wenigenJahren. Insbesondere das Smartphone wird immer häufiger für dieeigene Gesundheit genutzt und für nahezu alle Anforderungen desAlltags eingesetzt. Die Erwartungshaltung der Kundinnen und Kunden andie ständige Verfügbarkeit von Informationen und Produkten wirdzunehmend auch auf die Apotheke übertragen.Herausforderung und Chance für die Apotheke vor OrtDie Digitalisierung in der Gesellschaft stellt die Apotheken vorneue Herausforderungen und bietet gleichzeitig große Chancen. FürApothekerinnen und Apotheker wird es von Bedeutung sein, frühzeitigauf die geänderten Rahmenbedingungen zu reagieren. Für den Erhalt derWettbewerbsfähigkeit sollten sich die lokalen Apotheken deshalb auchrechtzeitig mit digitalen Angeboten bei ihren heutigen undzukünftigen Kunden positionieren.Digitale Angebote - Arzneimittel-AppsMit Arzneimittel-Apps können Kundinnen und Kunden bequem vondaheim oder von unterwegs Medikamente in ihrer Apotheke vor Ortvorbestellen. Denn digitale Angebote sind wie eine virtuelle Tür inden Verkaufsraum - und das 24 Stunden und 7 Tage in der Woche. DochArzneimittel-Apps bieten noch weitere Möglichkeiten und Vorteile fürdie Apotheke. So helfen sie beispielsweise bei der täglichen Arbeit,entlasten den personellen Aufwand und sparen Zeit.Die Deutsche Gesundheitshilfe informiertDie neue Broschüre 'Arzneimittel-Apps aus der Apotheke' informiertauf fachlicher Grundlage über die neuen digitalen Lösungen für denKundenservice. Sie geht auf die Veränderungen im Gesundheitsmarktein, beschreibt die Einsatzmöglichkeiten und weiteren Funktionen vonVorbestell-Apps, stellt Argumente für das Kundengespräch vor undvermittelt den Nutzen für die Apotheken.Apotheken können die Broschüre kostenlos als PDF-Dokumentanfordern: Deutsche Gesundheitshilfe, E-Mail:apotheken@gesundheitshilfe.dePressekontakt:Deutsche Gesundheitshilfe e.V.PressestelleHausener Weg 6160489 Frankfurt am MainT: 069-78 00 42F: 069-78 77 00pressekontakt@gesundheitshilfe.dehttp://www.gesundheitshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Gesundheitshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell