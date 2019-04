Arzneimittel-ABC: Vorsicht beim Tabletten-Teilen (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Tabletten, Nasentropfen und Augensalbe haben wir fast alle inunserer Hausapotheke. Diese Arzneien sind alltäglich, und doch sollteman ein paar Dinge über sie wissen. Dagmar Ponto berichtet:Sprecherin: Ein Beispiel, das die meisten kennen: Viele Tablettenhaben eine Kerbe. Das bedeutet nicht automatisch, dass man sie ohneRisiko teilen und einnehmen kann, sagt Christian Krumm von der"Apotheken Umschau":O-Ton Christian Krumm 25 sec."Bei manchen Tabletten kann es sonst passieren, dass der Magensaftden Wirkstoff der Tablette zerstört oder auch, dass die ganzeWirkstoffmenge auf einmal abgegeben wird. Dann wirkt das Medikamententweder gar nicht oder es treten starke Nebenwirkungen auf. Außerdemkann die Tablette beim unsachgemäßen Teilen zerbröseln. Dannenthalten die beiden Hälften nicht exakt dieselbe Dosis. In einigenFällen kann dann zum Beispiel auch der Bruchstaub für Angehörigegiftig sein."Sprecherin: Augentropfen und -salben finden sich in fast jedemHaushalt. Auch sie sind nicht immer einfach anzuwenden:O-Ton Christian Krumm 22 sec."Erstens soll ja der Wirkstoff dahin gelangen wo er hinsoll.Zweitens besteht bei der Anwendung das Risiko, dass Keime von derHand ins Auge oder vom Auge in die Tropfflasche gelangen. Um das zuverhindern, sollte man sich in der Apotheke zeigen lassen, wie man esrichtig anwendet. Wer Kontaktlinsen trägt, sollte immer daran denken,dass nicht jedes Augenarzneimittel auch wirklich mit den Linsenkompatibel ist."Sprecherin: Gerade im Frühling greifen viele zu Nasensprays.Worauf sollte man achten?O-Ton Christian Krumm 13 sec."Sie funktionieren meist nicht in jeder Körperposition, dahersollte man aufrecht sitzen, wenn möglich. Vor allem bei einem neuenSpray ist es wichtig, den Sprühkopf außerhalb der Nase mehrmals zubetätigen, bis ein normaler, vollständiger Sprühstoß kommt."Außerdem besteht bei abschwellenden Nasensprays das Risiko derGewöhnung. schreibt die "Apotheken Umschau". Deshalb gilt dieFaustregel, dass man sie nicht länger als eine Woche anwenden sollte.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell