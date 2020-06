Arzneihersteller erhöhen Beschäftigtenzahl

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Die Arzneihersteller in Deutschland haben ihre Belegschaft in den vergangenen Jahren leicht aufgestockt.



In der Branche waren 2019 knapp 120 000 Menschen beschäftigt, teilte der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller (BAH) am Mittwoch in Berlin mit. Das sei ein Anstieg von mehr als fünf Prozent binnen fünf Jahren. Die Branche sei vor allem in Krisen ein Stabilitätsanker, erklärte Hauptgeschäftsführer Hubertus Cranz.

Arzneimittel-Hersteller hätten im vergangenen Jahr Waren im Wert von 81 Milliarden Euro exportiert - 19 Prozent mehr als vor fünf Jahren. Die Importe beliefen sich zuletzt auf 53 Milliarden Euro. Der Exportüberschuss von fast 30 Milliarden Euro unterstreiche die volkswirtschaftliche Bedeutung der Branche, so der Verband, der Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen vertritt./als/DP/mis