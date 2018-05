Aryzta brechen nach weiterer Gewinnwarnung massiv ein

Zürich (awp) - Die Aktien des Backwarenkonzerns Aryzta befinden sich am Donnerstag im freien Fall und büssen über einen Viertel an Wert ein. Am Morgen hatte das Unternehmen, das seit einiger Zeit in der Krise steckt, überraschend die Umsatzangaben zum dritten Quartal publiziert und dabei die Prognose für den Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA zurückgenommen. Es ist die zweite Gewinnwarnung im laufenden ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten