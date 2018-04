Aryzta-Aktien von Ergebnisängsten stark belastet

Bern (awp) - Die Aktien von Aryzta geraten am frühen Montagnachmittag unter starken Verkaufsdruck. Als Grund hierfür nennen Händler Nachforschungen der UBS in den Absatzmärkten des hochverschuldeten Backwarenherstellers. Darauf abgestützt kürzt die Grossbank ihre Gewinnschätzungen. Gleichzeitig warnt sie vor zu optimistischen Konsenserwartungen, was Ergebnisängste weckt.

Um 14.00 Uhr tauchen Aryzta Namen um 5,3 Prozent auf 21,19 Franken. Die Tagestiefstkurse liegen gar bei ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten