Aryzta-Aktien können freien Fall nicht stoppen

Zürich (awp) - Die Aktien des Backwarenherstellers Aryzta können den freien Fall auch am letzten Börsentag der Woche nicht stoppen. Es ist mittlerweile der neunte Tag in Folge mit teils massiven Abgaben, so ist auch am Berichtstag das Minus wieder zweistellig.

Am Freitagnachmittag verzeichnen Aryzta ein Minus von gut 12 Prozent auf 8,96 Franken. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Verlust von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten