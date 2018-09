Aryzta-Aktien geben leicht nach – Unsicherheit um Finanzierung bleibt

Zürich (awp) - Die Aktien des finanziell angeschlagenen Backwarenkonzerns Aryzta sind am Freitag nervös in den Handel gestartet. Nachdem der Kurs zu Beginn in die Höhe geklettert war, drehten die volatilen Papiere in der Folge in die Verlustzone ab. Im Bestreben frisches Kapital aufzunehmen, hat Aryzta eine weitere Hürde übersprungen. Ob die Kapitalaufnahme wie gewünscht gelingt, zweifeln die Anleger offenbar an.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten