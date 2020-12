Arvinas Aktie: 5 Biopharma-Aktien im Aufwind!

Sogar während der breitere Markt als Reaktion auf die Verfügbarkeit des ersten Coronavirus-Impfstoffs mit Notfallgenehmigung höher gehandelt wird, bewegt sich eine ganze Reihe von Biopharma-Lagerbeständen auf unternehmensspezifischen Aktualisierungen. Arvinas Inc. (NASDAQ:ARVN): Das smid-cap Biopharmaunternehmen kündigte Aktualisierungen des klinischen Programms für seine Proteinabbauer ARV-471 und ARV-110 an. Vorläufige Phase-1-Daten für ARV-471 zeigten das Potenzial für die beste Sicherheit und Verträglichkeit in dieser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung