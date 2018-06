Arvato nutzt CEBIT erneut als Marktplatz für Mitarbeitergewinnung - Spannende Jobs für IT-Profis, Studenten und Absolventen

Gütersloh (ots) - Vom 11. bis zum 15. Juni gastiert Arvato erneutauf der CEBIT in Hannover. Im Rahmen der weltweit größten Messe fürInformationstechnik treten die vier Solution Groups Arvato CRMSolutions, Arvato SCM Solutions, Arvato Financial Solutions undArvato Systems an einem gemeinsamen Stand auf, um die weitreichendenBeschäftigungsmöglichkeiten für IT-Spezialisten, seien es erfahreneProfis, Studenten oder Absolventen, zu präsentieren. Am Stand G37 inHalle 27 beantwortet ein Team aus Personal- und IT-Experten alleFragen rund um das Unternehmen und zu aktuellen Stellenangeboten.Unter dem Motto "Cool down and bring out your best" lädt Arvatopotentielle Bewerber ein, die einzelnen Geschäftseinheiten desUnternehmens einmal genauer kennenzulernen. "Wir bei Arvato habentechnikaffinen Talenten, seien es Studierende, Hochschulabsolventenoder berufserfahrene Profis, vor allem zwei Dinge zu bieten: jedeMenge spannende Jobs und eine Unternehmensphilosophie, die aufSelbstständigkeit, Teamgeist und viel gestalterische Freiheit setzt",sagt Marco Jochum, Vice President Corporate Management Developmentbei Bertelsmann. Jochum weiter: "Für die anspruchsvollenAnforderungen, die unsere Auftraggeber tagtäglich an uns stellenbrauchen wir jede Menge 'kluge Köpfe' in unseren Teams."Neben Kontakten und Informationen finden die Besucher auchAngebote am Stand, in denen sich die beiden Botschaften desMessemottos von Arvato widerspiegeln: Eiskaffee und Eis am Stielladen zu einer Abkühlung ein ("cool down"), während beim Mindball diementalen Fähigkeiten gefordert sind ("bring out your best"). Dabeihandelt es sich um ein Spiel, bei dem zwei Teams gegeneinanderantreten, um mittels Konzentration, Entspannung und gedanklicherFokussierung einen Ball zum Gegner rollen zu lassen. Mindball kam beiden CEBIT-Besuchern im Vorjahr so gut an, dass Arvato das Spielerneut mit auf die Messe bringt. Ob nun beim Mindball oder bei einerTasse Kaffee oder einem Eis am Stiel - es bieten sich jede MengeMöglichkeiten, mit den Kollegen vor Ort ins Gespräch zu kommen. DerAuftritt auf der CEBIT wird in den Social-Media-Kanälen von Arvatobei Facebook, Twitter, Linkedin und Xing begleitet.Pressekontakt:Arvato UnternehmenskommunikationCarl-Bertelsmann-Straße 27033311 GüterslohTelefon: +49 5241 80-41625Fax.: +49 5241 80-3315E-Mail: gernot.wolf@arvato.comOriginal-Content von: arvato, übermittelt durch news aktuell