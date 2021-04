Arvato Supply Chain Solutions und Hypertrust Patient Data Care bündeln Know-how / End-2-End Lösung für Hersteller von Zell- und Gentherapien

Gütersloh, München (ots) - Arvato Supply Chain Solutions und Hypertrust Patient Data Care (HPDC) bieten Herstellern von Zell- und Gentherapien zukünftig eine vollintegrierte Lösung an, die dabei hilft, neuartige und personalisierte Therapien aus einer Hand zu orchestrieren. Mit dieser Partnerschaft schaffen die beiden Unternehmen eine Komplettlösung, die Pharmaunternehmen alle Order-2-Cash-Services sowie eine integrierte Orchestrierungsplattform zur Verfügung stellt.Medikamente für neuartige Therapien (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP), die individuell auf jeden Patienten zugeschnitten sind, bieten neuartige Möglichkeiten zur Behandlung schwerer und seltener Krankheiten. Ziel ist es, Therapien zu entwickeln, die auf menschlichen Genen, Geweben oder Zellen basieren, um nicht funktionierende oder defekte Zellen zu ersetzen oder Prozesse zur Regeneration einzuleiten. "Für Pharmahersteller gestalten sich Therapieprozesse aufwändig sowie schwer nachvollzieh- und kontrollierbar. Komplexe und patientenindividuelle Prozesse sowie zahlreiche involvierte Stakeholder erfordern neue Supply-Chain-Strategien", erklärt Dr. Thorsten Winkelmann, Geschäftsführer Healthcare von Arvato Supply Chain Solutions."Komplexität zu managen, Automatisierung voranzutreiben und Transparenz zu erreichen sind die größten Herausforderungen für Pharmaunternehmen, wenn sie eine neuartige Therapie von der klinischen Studie bis zur vollständigen kommerziellen Vermarktung implementieren. Arvato und Hypertrust Patient Data Care gehen diese Herausforderung an, indem sie eine End-2-End-Lösung auf den Markt bringen", erklärt Andreas Göbel, CEO von Hypertrust Patient Data Care.Die gemeinsame Lösung schafft einzigartige Rahmenbedingungen, die es Herstellern ermöglicht, die Prozesskomplexität zu reduzieren und mit höchsten Qualitätsstandards zu managen, basierend auf einer abgestimmten und vollintegrierten IT-Plattform.Die Cell & Gene Orchestration Plattform von Arvato basiert auf der Cloud-Lösungstechnologie von Hypertrust Patient Data Care und adressiert den Bedarf an sicheren, integrierten und transparenten Prozessen. Sie stellt dabei die Chain-of-Identity (CoI) und Chain-of-Custody (CoC) zwischen Herstellern, Apheresezentren, Laboren, Logistikdienstleistern und allen anderen Beteiligten sicher. Die Plattform ist flexibel konfigurierbar und unterstützt Pharmaunternehmen im Wachstum und bei der Skalierung in jeder Phase des Produktlebenszyklus - unabhängig davon, ob es sich um eine allogene oder autologe Therapie handelt.Ergänzend zur Cell & Gene Orchestration Plattform unterstützt Arvato Hersteller mit weiteren Services, um einen ganzheitlichen Lösungsansatz anzubieten:- Case Manager unterstützen Kunden und sämtliche Prozessbeteiligte, indem sie durch die Komplexität der Therapieprozesse navigieren. Sie bringen alle Beteiligten, wie z.B. die Entnahme-, Herstellungs- und Infusionszentren, in Einklang und sorgen für einen nahtlosen und reibungslosen Prozess.- Das internationale Netzwerk der eigenen Logistikstandorte von Arvato ist mit modernster Infrastruktur ausgestattet und unterstützt die Anforderungen der Kunden an die Kühlkette - von kryogen bis ambient. Die Mitarbeiter verfügen über ein umfassendes Fachwissen und Verständnis für die Handhabung, Lagerung, Verfolgung und Verteilung von ATMPs des Kunden.- Das Transportmanagement von Arvato ist weltweit verfügbar und bietet individuelle Transportlösungen. Kunden profitieren von Arvato's Partnerschaften mit spezialisierten Logistikunternehmen für den Transport von Zell- und Gentherapien sowie seinem umfassenden internationalen Netzwerk mit mehr als 150 Partnern.- Auch bei neuartigen Therapien besteht der Bedarf Zahlungsströme zu managen. Zu den Finanzdienstleistungen von Arvato gehören alle gängigen Services wie Rechnungserstellung, Debitorenmanagement, Mahnwesen und Factoring. Alle Dienstleistungen werden stets im Auftrag des Herstellers erbracht."Mit dieser vollintegrierten Lösung erhalten Pharmaunternehmen auf einer zentralen Plattform alle Dienstleistungen aus einer Hand. Unser End-2-End-Angebot bietet alle notwendigen Services, Prozesse und eine Orchestrierungsplattform, die eine erfolgreiche Therapiebereitstellung zur Steigerung der Lebensqualität ermöglichen", sagt Dr. Thorsten Winkelmann, Geschäftsführer Healthcare.Über Arvato Supply Chain Solutions:Arvato Supply Chain Solutions ist ein innovativer und international führender Dienstleister im Bereich Supply Chain Management und E-Commerce. In den Bereichen Telecommunications, Tech, Corporate Information Management, Healthcare, Consumer Products und Publisher trifft jeder Partner auf seinen Industriespezialisten. Rund 15.000 Mitarbeiter arbeiten weltweit an Dienstleistungen und praxisorientierten Lösungen. Mithilfe neuester digitaler Technologien entwickelt, betreibt und optimiert Arvato komplexe globale Supply Chains und E-Commerce Plattformen und wird damit zum strategischen Wachstumspartner seiner Kunden. Arvato verbindet das Know-how der Menschen mit den richtigen Technologien und passenden Geschäftsprozessen und steigert so messbar die Produktivität und Leistung seiner Partner.Weitere Informationen finden Sie unter www.arvato-supply-chain.com.Wir glauben, dass Gesundheitssysteme, Vertriebskanäle und Distributionswege sich immer wieder wandeln, damit existierende sowie hochinnovative Arzneimittel und Medizinprodukte zu angemessenen Kosten den bestmöglichen Nutzen für Patienten entfalten können. Wir unterstützen Sie auf diesem Weg. Arvato verbindet Healthcare-Expertise und Skaleneffekte mit tiefer Prozess- und IT-Kenntnis und entwickelt darauf basierend maßgeschneiderte Outsourcing-Lösungen. Unsere Kunden profitieren von integrierten Order-to-Cash-Lösungen, die sie enger mit dem Point of Care vernetzen und letztendlich den Patienten unterstützen.Weitere Informationen finden Sie unter https://arvato-supply-chain.com/en/industry-solutions/healthcareÜber Hypertrust Patient Data CareHypertrust Patient Data Care (HPDC) bietet spezialisierte Lösungen und Beratungsleistungen zur Optimierung der Supply Chain von Advanced & Personalized Therapies. Hypertrust X-Chain ermöglicht Pharma- und Biotech-Unternehmen den Aufbau, die Orchestrierung, den Betrieb und die Skalierung einer reibungslosen Lieferkette, die höchste Datensicherheit auf Basis neuester Technologie, Dezentralisierung und pharmazeutischer Standards gewährleistet. Die Produkte und Services von HPDC unterstützen alle Phasen des Produktlebenszyklus von klinischen Studien bis zur Kommerzialisierung. Mit dem umfassenden Lieferanten- und Dienstleister-Ökosystem von HPDC können Unternehmen den Aufbau ihrer Supply-Chain-Prozesse für Advanced & Personalized Therapy beschleunigen. Hypertrust ist ein Spin-Off der CAMELOT Consulting Group.