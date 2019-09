Arvato Financial Solutions und FinTecSystems kooperieren zur Verbesserung der digitalen Bankauskunft

München / Gütersloh (ots) - Schnellere Kreditvergaben, wenigerZahlungsausfälle, erhöhte Conversion Rate und mehr Komfort für denVerbraucher - das sind nur einige der Vorteile, die der DigitalAccount Check mit seiner digitalen Bankauskunft bieten kann. Zumeinen unterstützt er unter anderem Banken dabei,Kreditbeantragungsprozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Zumanderen kann er Onlinehändlern einen Überblick verschaffen, ob Kundenfür einen Kauf oder den Abschluss eines Vertrages liquide undkreditwürdig genug sind. Dieser Prozess wird nun durch diePartnerschaft zwischen Arvato Financial Solutions, dem internationalführenden Finanzdienstleister, und FinTecSystems, einem der erstenBaFin-lizenzierten Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienste,noch weiter verbessert. Die beiden Unternehmen verknüpfen dabei diedigitale Bonitätsprüfung mit dem Scoring und bauen damit den DigitalAccount Check - kurz DAC - in Sachen Risikomanagement weiter aus.Erteilt der Konsument sein ausdrückliches Einverständnis, greiftim dreistufigen Prozess der digitalen Bankauskunft der DAC zunächstauf dessen Online-Konto zu, kategorisiert die Zahlungsein- und-ausgänge und analysiert diese sowie weitere Daten. Schließlich wirdauf dieser Basis eine Empfehlung an den Kreditgeber, dieentsprechende Bank oder den Online Händler übermittelt. Mit derKooperation wird dieser Prozess in Zukunft weiter optimiert: Alspaneuropäische Open Banking-Plattform stellt FinTecSystems dabeiArvato Financial Solutions neben der BaFin-Erlaubnis fürZahlungsdienste auch die Banken-Schnittstellen sowie dieKategorisierung von Kontodaten zur Verfügung. In Kombination mit demumfangreichen Portfolio von Risk-Management-Lösungen von ArvatoFinancial Solutions ist damit eine noch präzisere, datengetriebenePrüfung und Voraussage der Zahlungsfähigkeit von Konsumenten möglich."Digitale Antragsstrecken und Kreditbewilligungen können nur dannlangfristig erfolgreich sein, wenn auch das Risikomanagementoptimiert wird. Die neuen digitalen Möglichkeiten bei derBonitätsprüfung und unsere etablierte Kompetenz bei derRisikobewertung sind eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Wirfreuen uns über die Partnerschaft, da wir über FinTecSystemsqualitativ hochwertig kategorisierte Transaktionsdaten erhalten", soKai Kalchthaler, Executive Vice President Risk Management bei ArvatoFinancial Solutions. "Mit der Zusammenarbeit werden wir die digitaleBankauskunft in Zukunft noch weiter verbessern, da sich beide Partnerauf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können. Darüber hinaus ergebensich ganz neue Möglichkeiten, wenn es um die Entwicklung neuerProdukte in neuen Märkten geht.""Wir sind seit jeher der Auffassung, dass die Kombination derAnalyse von Daten in Kombination mit der Expertise vonPrognose-Modellen das bestmögliche Instrument für Risikominimierungfür beispielsweise eine Bank als Kreditgeber oder einen Händler, derRechnungskauf anbietet, ist. Die Partnerschaft zwischen ArvatoFinancial Solutions und FinTecSystems bringt die digitaleBonitätsprüfung und das Scoring zusammen und hebt damit dasRisikomanagement auf ein neues Qualitätslevel", erklärt MartinSchmid, Chief Market Officer von FinTecSystems.Neben den Banken und Onlinehändlern bietet der DAC aber auchVorteile für Verbraucher: Sie profitieren davon, dass sie, wenn sieeinen Kredit benötigen, nicht mehr umständlich alle relevantenKontoauszüge per Post an die Bank schicken müssen - und davon, dasssich durch die digitale Auswertung die Bearbeitung beschleunigt.Zugleich ermöglicht der Zugriff auf die Kontodaten des Kunden, dassdieser seinen Onlinekauf schneller oder überhaupt erst abschließenkann, da der Verbraucher seine Kaufkraft durch eine Anwendung des DACnachweisen kann.Über Arvato Financial SolutionsArvato Financial Solutions bietet professionelleFinanzdienstleistungen sowohl für international agierende als auchfür renommierte, lokale Unternehmen, damit diese ihr CreditManagement einem Spezialisten überlassen und sich selbst stärker aufihr Kerngeschäft fokussieren können.Die angebotenen Dienstleistungen rund um Zahlungsströme betreffenalle Phasen des Kundenlebenszyklus: von Identitäts- undBetrugspräventionslösungen über Kreditrisikomanagement bis hin zuZahlungs- und Finanzierungsdienstleistungen sowieForderungsmanagement.Das Team von Arvato Financial Solutions besteht aus ausgewiesenenund zuverlässigen Spezialisten in rund 20 Ländern, darunter 7.500IT-, Analyse-, Prozess- und Rechtsexperten, die sich der Nutzung derVorteile von Predictive Analytics, hochentwickelten Plattformen undBig Data verschrieben haben. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitervereint ein Ziel: Unternehmen ein reibungsloses und effizientesCredit Management für ihr bestmögliches finanzielles Ergebnis zuermöglichen.Mehr Information unter http://finance.arvato.comÜber FinTecSystemsFinTecSystems (FTS) wurde 2014 in München gegründet und ist einerder führenden Banking-API- und Smart Data-Anbieter in Deutschland.Neben einer Open Banking Plattform, mit der das UnternehmenKontoinformations- und Zahlungsauslösedienste erbringt, hat sichFinTecSystems mit einer Analytics Plattform vor allem auf die Analysevon Finanzdaten fokussiert. Banken, FinTechs undZahlungsdienstleister nutzen die Lösungen von FinTecSystems unteranderem, um in Echtzeit Kredit-Entscheidungen zu treffen,Bonitätsrisiken zu minimieren und Online-Überweisungen zu initiieren.Das TÜV-zertifizierte FinTecSystems hat im März 2019 dieBaFin-Erlaubnis als Kontoinformationsdienst und alsZahlungsauslösedienst erhalten und beschäftigt rund 40 Mitarbeiter anvier Standorten. 