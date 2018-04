Arundel bleibt in roten Zahlen

Zürich (awp) - Die an der SIX kotierte Investmentgesellschaft Arundel schreibt weiterhin Verlust. Für das per Ende Dezember abgeschlossene Geschäftsjahr 2017 resultiert unter dem Strich ein Fehlbetrag von 2,23 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr hatte aber noch ein Verlust von 6,94 Millionen resultiert.

Zu beachten ist zudem, dass die Berichtsperiode lediglich neun Monate umfasst. Das vorangegangene Geschäftsjahr hatte am 31. März 2017 geendet; ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten