Aruba, a Hewlett Packard Enterprise Company, beruft neuen Deutschland-Ambassador von Telonic

Köln (ots) - Alexander Zielonka, Systemingenieur im Systemhaus Telonic, ergänztelitären KreisAlexander Zielonka, Systemingenieur bei Telonic, ist in den exklusiven Kreis derAruba Partner Ambassadors berufen worden. Das Programm von Aruba, aHewlett-Packard Enterprise company würdigt ausgewählte Fachspezialisten, diesich durch besondere technische Kompetenz und außergewöhnliches Engagement beider Konzeption und Implementierung von Aruba-Netzwerken ausgezeichnet haben.Weltweit gibt es nur knapp 100 dieser Botschafter, davon 40 im europäischen Raumund lediglich dreizehn in Deutschland. Neben der Ehre sind diese Spezialistenauch besonders nahe an der Entwicklung neuer Produkte von Aruba: "DieAmbassadors erhalten zunächst ein umfassendes Hardware-Paket von Aruba, umSystemstellungen nachbilden zu können. Eine enge Zusammenarbeit mit denAruba-eigenen Entwicklern ist ebenso Bestandteil der Tätigkeit", sagt AlexanderZielonka von Telonic."Pole Position" für WLAN-NetzwerkeinrichtungDie Auszeichnung als Aruba Partner Ambassador ist weltweit nur den am bestenqualifizierten Consultants und Systemingenieuren der jeweiligen Aruba-Partnervorbehalten. Neben der technischen Kompetenz wird damit auch die umfassendePraxiserfahrung bei der Planung und Realisierung von drahtlosen Netzwerken aufder Basis des WLAN-Portfolios von Aruba geehrt. Die Ambassadors haben zudemjederzeit Zugang zu umfangreichem aktuellem Demo-Equipment und sind damit in derLage, das Know-How mit hoher Geschwindigkeit weiter ausbauen zu können. FürKunden von Telonic ein immenser Vorteil: Wer sich für mobile Lösungen von Arubaentscheidet, steht damit in der "Pole Position".Mehrfach ausgezeichnetFür Telonic ist dies eine sehr erfreuliche Auszeichnung - im knapphundertköpfigen Technik-Team des Spezial-Systemhauses befinden sich auch weiterePartner-Botschafter wie Christian Scholz, der von Juniper Networks ausgezeichnetwurde. "Die Auszeichnungen für unsere Kollegen freuen mich sehr. Sie zeigen,dass wir mit dem richtigen Engagement und hoher Fachkompetenz unsere Aufgabeerfüllen. Das werden wir würdig vertreten", sagt Andreas Schlechter,Geschäftsführer von Telonic. "Aruba bietet ein Produktportfolio, mit dem sichauch herausfordernde Aufgaben lösen lassen, und das für Unternehmen jeder Größe.Der Support und die engagierte und aktive Community unterstützen zudem immens.Ich freue mich, als Ambassador nun in einer besonderen Position für Aruba zustehen", beschreibt Alexander Zielonka von Telonic.Die Telonic GmbH ist Ihr erster Ansprechpartner als führendes Systemhaus fürNetzwerk und Security. Seit der Gründung 1979 ist das Unternehmen inFamilienbesitz und betreut Kunden in zahlreichen Branchen - von Verwaltung,Industrie und Logistik über Bank- und Finanzwesen bis zu Konzernen aus derEnergieversorgung. Durch den klaren Fokus auf Netzwerk- undIT-Sicherheitslösungen verfügt Telonic über zahlreiche Best Practice-Erfahrungenund agiert als Systemintegrator für führende Soft-und Hardwarehersteller. Nebender herstellerunabhängigen Analyse realisiert Telonic die Projekte und sorgtauch für die laufende Betreuung und anfallende Schulungsmaßnahmen. Mehr als 120Mitarbeiter stehen dazu bundesweit den Kunden zur Verfügung.Weitere Informationen:Telonic GmbH,Albin-Köbis-Str. 2, D-51147 Köln,Tel.: +49 2203 9648 0, E-Mail: presse@telonic.de,Web: www.telonic.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel. 0611/973150, E-Mail: team@euromarcom.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122679/4463962OTS: Telonic GmbHOriginal-Content von: Telonic GmbH, übermittelt durch news aktuell