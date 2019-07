Artur Brauner - Der Unerschrockene / ARTE zeigt am Donnerstag, 11/07/2019 eine Doku über die Filmlegende (FOTO)

Strasbourg (ots) -Der Filmproduzent Artur Brauner ist im Alter von 100 Jahrenverstorben. ARTE zeigt daher am Donnerstag, den 11. Juli 2019, um21.15 Uhr einen Dokumentarfilm über sein Leben und Werk.21.15 UhrDer Unerschrockene - Der Berliner Filmproduzent Artur Brauner vonKathrin Anderson und Oliver Schwehm Deutschland 2018, 59 Min.ARTE zeigt diesen Dokumentarfilm, dessen Titel schon treffend diePerson Artur Brauner umschreibt. Der Berliner Produzent Artur "Atze"Brauner hat mit seiner Firma CCC in den letzten 70 Jahren dasFilmgeschehen in Deutschland - und Europa - entscheidend mitgeprägt.Er holte zahlreiche Emigranten wie Fritz Lang oder Robert Siodmak ausdem amerikanischen Exil zurück, finanzierte mit "Die Spaziergängerinvon Sans Souci" Romy Schneiders letzten Film, lieferte mit Winnetou-,Mabuse- und Edgar Wallace-Filmen die Blockbuster der 60er Jahre undsetzte sich zeitlebens mit dem Holocaust auseinander: Porträt einerJahrhundertgestalt.Der Film basiert auf der Dokumentation "Marina, Mabuse undMorituri - 70 Jahre deutscher Nachkriegsfilm im Spiegel der CCC", dieaus Anlass von Artur Brauners 100. Geburtstag neu überarbeitet wurde.Ab dem 11/07/2019 auch online www.arte.tvPressekontakt:Katja Birnmeier / katja.birnmeier@arte.tv / T +33 (0)3 90 14 21 52 /F +33 (0)3 90 14 23 50ARTE G.E.I.E. 4 quai du Chanoine Winterer, BP 20035, F-67080Strasbourg Cedex, Postfach 1980, D-77679 KehlOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell