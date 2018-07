Arts: Aktienanalyse vom 17.07.2018

Der Arts-Schlusskurs wurde am 16.07.2018 an der Heimatbörse Shanghai mit 9,69 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Forschungs- und Beratungsdienste".

Nach einem bewährten Schema haben wir Arts auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Arts. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Arts-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 14,39 CNY. Der letzte Schlusskurs (9,69 CNY) weicht somit -32,66 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (11,43 CNY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,22 Prozent), somit erhält die Arts-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Arts-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Arts mit einem Wert von 17,32 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Engineering & Construction Svcs" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 52,82 , womit sich ein Abstand von 67 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.