Paris (ots/PRNewswire) - Gemäß Thierry Ehrmann ist der "Sitz derHauptverwaltung von Artprice das als Musée l'Organe bekannte Museumfür zeitgenössische Kunst, das die Verwaltung des ERP (EstablishmentReceiving the Public, z. B. Museum) beherbergt - La Demeure du Chaos,bekannt auch als The Abode of Chaos."[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/06/artprice-headquarters-vanitas.png]Methodische Grundlagen: The Organe Contemporary Art Museum (dieVerwaltung der Einrichtung The Abode ofChaos) wollte die Beliebtheit der französischen Museen fürzeitgenössische Kunst im Internet messen - und zwar so zuverlässigwie möglich.Nach den Beratungen mit Statistikern und Wirtschaftsmathematikernbei Server Group und Artprice sind wir uns einig, dass das"Ecosystem" von Google (Suchmaschine, Google Maps, Google StreetView, Google Earth, Google Photos und sonstige Anwendungen vonGoogle) unumstritten die einzige legitime Referenz im Internet ist,sowohl im Hinblick auf die Anzahl der Nutzer als auch auf dieSichtbarkeit, aber auch hinsichtlich der Zuverlässigkeit der vonGoogle verwendeten Sicherheitsmessungen zur Vermeidung von Betrug.Google ist der einzige Internetbetreiber, der systematisch alleKultureinrichtungen sämtlicher Länder weltweit erfasst. Bis heutegibt es kein französisches Museum für zeitgenössische Kunst, das esabgelehnt hätte, in Google Anwendungen aufzutreten. 97% der Franzosensind der Meinung, dass Google heute der einzige Akteur ist, der diealten Telefonbücher Frankreichs (die sogenannten Weißen und GelbenSeiten) ersetzt hat. Meinungen, die auf Google gepostet werden, sindfrei von Einfluss oder Geschäftsinitiativen durch Google odersonstige Dritte. Unter diesem Aspekt sind Google-Dienste im Interneteinzigartig.Die angewandte Methode umfasst die Erfassung aller Museen fürzeitgenössische Kunst, wo immer sie sich befinden und mehr als 500mit ihren Namen verbundenen Meinungen/Rezensionen. Durch diese hoheZahl werden Verzerrungen, die bei kleineren Stichproben beobachtetwerden konnten, vermieden.Die vorliegende Rangliste, die von einem öffentlichen Notarüberprüft wurde, ist unter keinen Umständen als qualitative Ranglisteauszulegen; sie liefert lediglich eine wirtschaftsmathematischeAnalyse des Informationsflusses aus den Datenbanken von Google. STADT NAME RANG REZENSIONENSaint-Romain-au-Mont-d'Or The Organe 4,6 1 171Museum - TheAbode of ChaosParis Centre Pompidou 4,4 32 483Paris Fondation Louis 4,4 7 721VuittonParis Palais de Tokyo 4,4 5 141Paris Fondation 4,4 1 451Cartier fürzeitgenössischeKunstBussy-Saint-Martin FRAC 4,4 883Île-de-France -The Castle(Park RentillyCultural-MichelChartier)Paris Jeu de Paume 4,4 863Le Havre MuMa André 4,3 1 231Malraux -Museum fürmoderne KunstVilleneuve-d'Ascq LaM, Lille, 4,3 1 161Métropole -Museum fürmoderne Kunst,zeitgenössischeKunst und ArtBrutStrasbourg MAMCS, Museum 4,2 1 640für moderneKunst vonStrassburgToulouse Les Abattoirs - 4,2 1 354FRAC OccitanieToulouseNîmes Carré d'Art - 4,2 585Museum fürzeitgenössischeKunstVitry-sur-Seine MAC VAL 4,2 584Saint-Priest-en-Jarez Museum für 4,2 518(Saint-Etienne Métropole) moderne undzeitgenössischeKunstNizza Museum für 4,1 1 723moderne undzeitgenössischeKunst NizzaLyon Museum für 4,1 826zeitgenössischeKunst.Bordeaux CAPC - Museum 3,9 1 056fürzeitgenössischeKunst BordeauxNur der vom öffentlichen Notar ausgefertigte Bericht hatGültigkeit.Sie finden den Bericht (99 Seiten) unter folgenderInternetadresse:https://artpressagency.wordpress.com/classementgoogle/Rangliste:https://artpressagency.wordpress.com/2019/06/13/artprice-ranking-of-contemporary-art-museums-in-france-google-opinions-methodology-and-facts-legally-verified/Copyright ©2019 Thierry Ehrmann - www.artprice.com Es verfügt über mehr als 30 MillionenIndizes und Verkaufsergebnisse, die mehr als 700.000 Künstlerabdecken. Artprice Images® bietet uneingeschränkten Zugang zurweltweit größten Datensammlung des Kunstmarktes, einer Bibliothek mit126 Millionen Abbildungen oder Stichen von Kunstwerken von 1700 bisheute, versehen mit Kommentaren der hauseigenen Kunsthistoriker.Artprice erweitert seine Datenbanken von 6300 Verkaufshäusernkontinuierlich und veröffentlicht durchgängig Kunstmarkttrends fürdie wichtigsten Presseagenturen und 7200 Pressetitel weltweit.Artprice gibt seinen 4,5 Millionen Mitgliedern Zugang zum weltweitführenden Standardmarkt für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken.Artprice entwickelt sein Blockchain-Projekt auf dem Kunstmarkt. Esist BPI-zertifiziert (nationales wissenschaftliches GütezeichenFrankreichs); der im März 2019 von Artprice veröffentlichteJahresbericht des Weltkunstmarktes 2018:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2018Artprice ist Partner von Artron Group, dem chinesischenMarktführer im Kunsthandel, seiner soliden Partnerinstitution.Über Artron Group:"Artron Art Group (Artron), ein ganzheitlicher Industriekonzernfür Kultur, der 1993 von Wan jie gegründet wurde und sich dem Erbe,der Förderung und der Verbreitung von Kunst widmet. Auf der Grundlageumfangreicher Daten bietet Artron dem Kunstgewerbe undKunst-Liebhabern professionelle Dienstleistungen und Erfahrung mithochwertigen Produkten anhand von integrierten IT-Anwendungen,fortschrittlichen Konzepten der digitalen Wissenschaft und dankinnovativer handwerklicher Tätigkeit und Materialien.Artron, das mehr als 60,000 Bücher und Auktionskatalogehergestellt hat, ist mit einem Buchdruckvolumen von 300 MillionenKunstbüchern der größte Kunstbuchhersteller der Welt. Es verfügt übermehr als 3 Millionen gewerbliche Mitglieder des Kunstsektors undeinen Durchschnitt von 15 Millionen Besuchern pro Tag; damit istArtron die weltweit führende Internetseite für Kunst."Internetseiten von Artron: www.Artron.netJahresbericht 2018 für zeitgenössische Kunst von Artprice -kostenloser Zugriff unter:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2018Zusammenfassung der Pressemitteilungen von Artprice:http://serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseen.htmhttps://twitter.com/artpricedotcomNeues von den Kunstmärkten:https://twitter.com/artpricedotcom &https://twitter.com/artmarketdotcomhttps://www.facebook.com/artpricedotcom 4,4 Millionen Abonnentenhttp://artmarketinsight.wordpress.com/Entdecken Sie die zauberhafte Welt von Artprice unterhttp://web.artprice.com/video; Firmensitz im berühmten Museum fürZeitgenössische Kunst, The Abode of Chaos dixit The New York Times /The Abode of Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013https://vimeo.com/124643720Das Museum für zeitgenössische Kunst The Abode of Chaoshttps://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos9993,8 Millionen AbonnentenPressekontakt:ir@artprice.comPhoto -https://mma.prnewswire.com/media/902517/Artprice_Headquarters.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/817151/Artprice_Logo.jpgOriginal-Content von: Artprice.com, übermittelt durch news aktuell