Artprice by Art Market: Wird die Kunstmesse FIAC in Paris ebenso erfolgreich sein wie die Frieze in London?

Paris (ots/PRNewswire) - Heute ist es wohl eher unwahrscheinlich,auf den Straßen von Montmartre oder Montparnasse auf ein neues Werkvon Giacometti oder Picasso zu stoßen. Wenn Sie sich für dieBildenden Künste interessieren, ist es vermutlich besser, einenStreifzug durch die Galerien des Pariser Stadtviertels Marais zustarten. In der Galerie von Emmanuel Perrotin Rue de Turenne erwartenSie die Werke des amerikanischen Künstlers Josh Sperling, deskoreanischen Künstlers Park Seo-Bo und des mexikanischen KünstlersGabriel de La Morta..., und die neuen Ausstellungsräume von DavidZwirner in der Rue Vieille-du-Temple präsentieren die Kreationen desamerikanischen Künstlers Raymond Pettibon, übrigens die ersteEinzelausstellung dieses Künstlers in der französischen Hauptstadtseit dem Jahr 1995.Noch besser - diese Woche sollten Sie einen Besuch im Grand Palaisplanen - das bis Sonntag Gastgeberin der Internationalen Messe fürzeitgenössische Kunst (FIAC) in Paris ist. Drei Wochen nach derKunstmesse Frieze und der Frieze Masters in London, rückt die FIACdiese Woche mit "197 Galerien aus 29 Ländern" Paris in denMittelpunkt des Geschehens auf dem Kunstmarkt. Die FIAC verleihtübrigens den begehrtesten französischen Kunstpreis, den MarcelDuchamp Preis, der dieses Jahr an Eric Baudelaire geht, und sie istgegenwärtig von mehreren neuen Kunstmessen (Asia Now, Art Elysées,usw.) gefolgt, die in Paris stattfinden. Doch ist das ausreichend?Thierry Ehrmann, Gründer/CEO von ArtMarket.com mit seinerAbteilung Artprice: "In Paris beträgt der Anteil der zeitgenössischenKunst am Auktionsvolumen im Bereich der Bildenden Künste seitmehreren Jahren 8%. In London beträgt dieser Anteil 20% und derGesamtumsatz im Bereich der Gegenwartskunst ist in der Hauptstadt desVereinigten Königreichs vier Mal so hoch als der in Paris. Derfranzösische Gegenwartskünstler mit den besten Auktionsergebnissenauf dem Kunstmarkt in unserem Jahresbericht für zeitgenössische Kunst2019 erreicht Platz 50 hinter 16 amerikanischen, 11 chinesischen, 9britischen, 5 deutschen Künstlern, usw.Der französische Kunstmarkt hat noch nicht verstanden, dass diezeitgenössische Kunst die wahre treibende Kraft auf dem Kunstmarktist. Aufgrund der Entscheidung für bekanntere Werke und für denKonsens leidet die französische Hauptstadt unter einer launenhaften,institutionalisierten Abneigung gegen das Risiko, die sich negativauf ihre Museumsprogramme, ihre öffentlichen Ausstellungsräume undAuktionen auswirkt.Auktionsergebnisse im Bereich der Bildenden Künste[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/fiac-paris.png]Die Pariser Museen haben eine klare Vorliebe für die bedeutendenAlten Meister und die Avantgarde. Das lässt sich gut am gegenwärtigenAusstellungsangebot erkennen: El Greco und Toulouse-Lautrec im GrandPalais; Francis Bacon im Centre Pompidou; Hans Hartung im Museum fürModerne Kunst..., und selbstverständlich fehlt auch der absoluteRenner nicht - Leonardo da Vinci - ab 24. Oktober im Louvre.Inzwischen wurde in der riesigen Eingangshalle der Tate Modernwährend der Frieze Woche in London ein riesiger Brunnen - das Werkder afroamerikanischen Künstlerin Kara Walker errichtet - das denbritischen Kolonialismus offen kritisiert und über die HyundaiCommission finanziert wurde. Mit Ausnahme von Paul Gauguin in derNational Gallery beherrscht die zeitgenössische Kunst - mit OlafurEliasson in der Tate Modern und Antony Gormley in der Royal Acadmy -das Museumsprogramm der britischen Hauptstadt.London ist offen für die die Gegenwartskunst und lässt sich aufdie Spielregeln des Kunstmarktes und insbesondere auf dasKulturengagement der Unternehmen ein. Im Vergleich dazu scheint Parisin diesem Bereich eher schüchtern und entscheidet sich häufig für dieRückkehr zu seiner glorreichen Vergangenheit, als sich berühmteKünstler, z. B. Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Zao Wou-Ki usw.noch von der französischen Hauptstadt angezogen fühlten. Insgesamtscheint Frankreich der zeitgenössischen Kunst mit einem gewissenMisstrauen zu begegnen. Dieses Jahr gab es ein weiteres Beispiel fürdiese Annahme, denn mehrere prominente Intellektuelle des Landesbrachten anlässlich der Ankunft der "Tulpen" von Jeff Koons ihreoffene Abneigung zum Ausdruck... "Elf auf Stäben befestigte, farbigeAni" (nach Yves Michaux in der Zeitschrift l'Obs, am 5. Oktober2019).Der Unterschied zwischen Paris und London kommt auch in denAuktionssälen der beiden Hauptstädte zum Ausdruck. Christie's andSotheby's hatten während der Frieze je drei Auktionen zum ThemaGegenwartskunst und Kunst der Nachkriegszeit im Angebot; in Parishingegen bieten die beiden größten angelsächsischen AuktionshäuserVersteigerungen zu den Themen Impressionismus & Moderne Kunst an.Top 5 Auktionsergebnisse während der Kunstmesse Frieze in London(Preise inkl. Käuferentgelte):Jean-Michel Basquiat - Pyro (1984) - 12,2 Millionen Dollar, Sotheby'sBanksy - Devolved Parliament (2009) - 12,2 Millionen Dollar,Sotheby'sJean-Michel Basquiat - Four Big (1982) - 10,6 Millionen Dollar,Christie'sGerhard Richter - Abstracktes Bild (1984) - 8,6 Millionen Dollar,Christie'sSigmar Polke - Alpenveilchen / Flowers (1967) - 7 Millionen Dollar,Christie'sTop 5 Arbeiten, die während der FIAC in Paris angeboten werden(Schätzungen):Nicolas de Stael - Parc des Princes (1952) - [20 - 27 MillionenDollar] - 17. Okt., Christie'sPablo Picasso - Mousquetaire. Buste (1967) - [3,5 - 5,5 MillionenDollar] - 17. Okt., Christie'sMarc Chargall - Le cirque mauve (1966) [3,3 - 5,5 Millionen Dollar] -16 Okt., Sotheby'sPierre Soulages - Peinture 263 x 181cm, 29 Dec. 2007 - [1,6 - 2,7Millionen Dollar] - 17. Okt., Christie'sFrancis Picabia - Médéa (c.1929) - [1,6 - 2,2 Millionen Dollar] - 16Okt., Sotheby'sFrankreich ist immer noch ein Ort der einzigartigen "Fundstellen"für alte Meisterwerke, wie die jüngste Entdeckung eines Werkes vonCimabue mit dem Titel Der verspottete Christus (aus dem späten 13.Jahrhundert) zeigt. Dieses ausgesprochen seltene, kleine Gemälde wirdam 27. Oktober 2019 vom Auktionshaus in Senlis (in der Nähe vonParis) zur Versteigerung angeboten, und sein Wert wurde auf 4,4 - 6,6Millionen Dollar geschätzt.Doch selbst in diesem Bereich hat London keinen Grund, Paris zubeneiden. 