Artprice by Art Market: Cimabue... ein weiterer französischer Erfolg neben der Lalanne Versteigerung letzte Woche und Paris Photo 2019 nächste Woche

Paris (ots/PRNewswire) - Ein kleines Gemälde mit dem Titel Derverspottete Christus - vom Expertenteam von Eric Turquin dem MalerCimabue zugeordnet - wurde am 27. Oktober 2019 beim AuktionshausSenlis in der Nähe von Paris um 26,8 Millionen Dollar versteigert.Das ist seit Oktober 2017 - als die Skulptur Grande femme II (1960)von Alberto Giacometti um 29,5 Millionen Dollar versteigert wurde -im Bereich der Bildenden Künste das beste Auktionsergebnis inFrankreich.Laut Thierry Ehrmann, Gründer/Geschäftsführer von ArtMarket.com,"macht Frankreich zum dritten Mal innerhalb von nur zwei WochenSchlagzeilen auf dem Kunstmarkt. Nach einem sensationellen Rekord von22,3 Millionen Dollar für das Gemälde von Nicolas de Staël beiChristie's Paris während der Fiac und dem anschließenden Erfolg derVersteigerung "Univers Lalanne" bei Sotheby's, erreichte ein kleinesGemälde, das einem der Väter der italienischen Renaissance zugeordnetund - auf bescheidene 4,4 bis 6,6 Millionen Dollar geschätzt wurde -am vergangenen Sonntag in Senlis (unweit von Paris) einsensationelles Ergebnis. Frankreich hat bewiesen, dass es nicht nurfähig ist, außergewöhnliche Werke für seine Museen sondern auch fürseine Auktionshäuser an Land zu ziehen und dazu noch mitaufsehenerregenden Versteigerungsergebnissen aufzuwarten. Außerdemwird Frankreich mit Paris Photo nächste Woche einmal mehr seineVorreiterrolle auf dem weltweiten Kunstmarkt unter Beweis stellen."Auktionsumsatz für Werke von Claude und François-Xavier Lalanne(2000-2019*)[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/lalanne-artprice-en.png]Das Alpha der italienischen RenaissanceIn der Kunstgeschichte wird Cenni di Pepo, bekannt als Cimabue,als die Schlüsselfigur der Anfänge der italienischen Renaissanceangesehen, in der sich die Westliche Kunst von der ByzantinischenKunst emanzipierte. Zwar verwendete er noch eine Eitempera-Technik,doch seine Arbeit stellte im Hinblick auf Raum, Menschen und Lichteine Revolution dar - Themen und Techniken, die seither von deritalienischen Malerei über Jahrhunderte hinweg erkundet undfortentwickelt wurden. Cimabue lehrte Duccio und einen Hirten NamensGiotto, die in der Geschichte der Sieneser- und der FlorentinerSchule eine bedeutende Rolle einnehmen sollten.Das einzige weitere Werk von Cimabue, das in den letzten vierzigJahren versteigert wurde, ist Madonna and Child (wörtlich: Madonnaund Kind) und gehört zum selben Flügelaltar wie Der verspotteteChristus. Das von Sotheby's im Juli 2000 zur Versteigerung angeboteneWerk wurde schließlich von der National Gallery in London erworben.Die dritte Tafel des Flügelaltars, nämlich The Flogging of Christ(wörtlich: die Geißelung Christi) befindet sich seit dem Jahr 1950 inder Frick Collection in New York.Die Stellung von Cimabue in der westlichen Kunstgeschichte istfundamental und die Rarität seiner Arbeiten rechtfertigt den Wertdieser kleinen Tafel: 51 000 Dollar pro Quadratzentimeter. Das istweit weniger als die 150 000 Dollar pro Quadratzentimeter, die fürdas Werk Salvator Mundi von Leonardo da Vinci im November 2017bezahlt wurden, ein Gemälde, das im Rahmen einer Ausstellunganlässlich des 500. Todestages des Genies aus der Toskana im Louvreerwartet wird (jedoch noch nicht eingetroffen) ist.96% der Lose im Rahmen der Versteigerung "Univers Lalanne" wurdenüber den Schätzwerten verkauft.Die französische Hauptstadt bietet - mit ungebrochenerBegeisterung - ausgezeichnete Ausstellungen, die sämtliche Epochender Kunstgeschichte umfassen. So wurden zeitgleich mit den vonChristie's und Sotheby's organisierten Versteigerungen zu Themen derersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und der zeitgenössischen Kunst imGrand Palais anlässlich der Kunstmesse FIAC folgende Werke in denPariser Museen gezeigt:- Werke der Nachkriegszeit von Francis Bacon und Hans Hartung imCentre Pompidou und im MAM- Die unmissverständliche moderne Kunst von Félix Fénéon im Musée del'Orangerie- Die italienische Renaissance im Jacquemart-André Museum und imLouvre- Das Mobiliar von Charlotte Perriand in der Vuitton StiftungDie französische Hauptstadt steht dem Bereich Art & Design sehrpositiv gegenüber; unter diesem Aspekt stellte die Versteigerung derSammlung von Claude & François-Xavier Lalanne im Oktober 2019 beiSotheby's eine Besonderheit dar. Die Veranstaltung dauerte zwei Tage,und fast alle angebotenen 274 Lose wurden über dem Schätzwertversteigert und erzielten einen Gesamtumsatz von mehr als 100Millionen Dollar.Nachstehend die eindrucksvollsten Ergebnisse: 55 700 Dollar fürein Set mit zwei Lettres aux colombes, gezeichnet und geschrieben vonYves Saint Laurent, geschätzt auf 700 bis 900 Dollar!... Das Star Losvon François-Xavier Lalanne - Rhinocrétaire - wurde um 5,4 Millionenversteigert und war auf 780 000 bis 1,1 Million Dollar geschätztworden.Paris Photo: vom 7. bis 11. November 2019Vor den wichtigsten Versteigerungen in New York steht Paris mitder zweifellos größten Messe, die ausschließlich dem Medium derFotografie gewidmet ist - Paris Photo - noch einmal im Mittelpunktder weltweiten Aufmerksamkeit. Die Veranstaltung versammelt dierenommiertesten Akteure auf dem Markt, nämlich die Fotoagentur MagnumPhotos, die Galerien Xippas, Karsten Greve, Lelong, Nathalie Obadia,Les Filles du Calvaire und bietet eine Zusammenarbeit zwischen denGalerien Gagosian und 1900-2000.Die Fotografie macht zwar nur 0,9% bis 1,2% der weltweitenVersteigerungen im Bereich der Bildenden Künste aus. Doch imGegensatz zur Malerei oder Bildhauerei - die heute nach neuenAusdrucksweisen suchen - ist die Fotografie eine Kunstform, die imEntstehen ist, sich im Rhythmus der neuesten technologischenFortschritte entwickelt und deren bedeutendsten Künstler in derGegenwart leben und arbeiten.Dennoch ist die Fotografie ein Marktsegment, das in den letzten 5Jahren etwas geschrumpft ist. Im Jahr 2014 betrug der weltweiteUmsatz in diesem Segment 220 Millionen Dollar; im Vergleich dazuverzeichnete das Segment einen Umsatz von lediglich 135 MillionenDollar. Doch... 17 000 im Jahr 2018 verkaufte Lose weisen auf einenäußerst aktiven Markt hin. Wir können davon ausgehen, dass dasWachstum - mit 13 000 in diesem Jahr verkauften Fotografien - waseinem Umsatz von bereits 100 Millionen Dollar entspricht - im Jahr2019 wieder steigen wird.*01. Jan. 2000 - 30. Okt. 2019Copyright 1987-2019 Thierry Ehrmann www.artprice.com -www.artmarket.comÜber ArtmarketArtprice ist Eurolist by Euronext Paris, SRD long only undEuroclear notiert: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.Unter dem nachstehenden Link finden Sie eine Videopräsentationüber Artmarket und seine Abteilung Artprice:https://en.artprice.com/videoArtmarket und seine Abteilung Artprice wurden im Jahr 1997 vonihrem Geschäftsführer, Thierry Ehrmann gegründet. Artmarket und seineAbteilung Artprice werden von Groupe Serveur (Gründung im Jahr 1987)kontrolliert.Siehe beglaubigte Biografie in Who's Who ©:https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWho_thierryEhrmann.pdfArtmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt; dasUnternehmen verfügt neben anderen Strukturen über die AbteilungArtprice, eine weltweit führende Struktur in Erfassung, Managementund Nutzung historischer und zeitgenössischer Informationen über denKunstmarkt in Datenbanken, die über 30 Millionen Indizes undAuktionsergebnisse über mehr als 700 000 Künstler enthalten.Artprice Images® verschafft Zugang zur größten Bilder-Datenbankder Welt. Sie enthält nicht weniger als 180 Millionen digitale Bilderund Photographien oder radierte Reproduktionen von Kunstwerken vomJahr 1700 bis Heute, die von unseren Historikern kommentiert wurden.Artmarket sammelt durch seine Abteilung Artprice fortwährend Datenvon 6300 Auktionshäusern und erzeugt Schlüsselinformationen über denKunstmarkt für die wichtigsten Presse- und Medienagenturen (7 200Veröffentlichungen). 