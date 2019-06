Paris (ots/PRNewswire) - Gustave Courbet wurde am 10. Juni 1819 inOrnans, einer Kleinstadt der französischen Region Franche-Comté,geboren. Ornans beherbergt seit 2030 das Courbet Museum. Am kommendenMontag eröffnet das Museum anlässlich der Zweihundertjahrfeier desGeburtstags dieses bedeutenden Künstlers (mehr im Sinne derKunstgeschichte als auf den zeitgenössischen Kunstmarkt bezogen...)die Ausstellung mit dem Titel "Yan Pei-Ming face à Courbet" (YanPei-Ming versus Courbet"), die Arbeiten des Malers, der The Origin ofthe World kreierte, zusammen mit Kunstwerken des chinesischen MalersYan Pei-Ming zeigt, der seit 1980 in Dijon lebt.[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/06/yan-pei-ming-gustave-courbet.png]Einige der Selbstportraits von Courbet (The Desperate Man, TheWounded Man) und Genreszenen (Burial at Ornans, Bonjour MonsieurCourbet [The Meeting]) gehören zu den berühmtesten Werken derKunstgeschichte. Das Werk von Courbet umfasst jedoch vor allem einegroße Zahl an Landschafts- und Jagdszenen. Courbet malte zeit seinesLebens ausschließlich was er wirklich malen wollte, getreu seinerHerkunft und generell geprägt von Waldszenen, zerklüfteten Klippenund Meereslandschaften. Das sind auch die Werke, aus denen sich seinAuktionsmarkt hauptsächlich zusammensetzt.Thierry Ehrmann, Gründer/Geschäftsführer von Artprice: " DieMalerei von Courbet - manchmal dunkel, manchmal strahlend hell - hatetwas typisch zeitgenössisches an sich. Im Jahr 2014 stellte dieStiftung Beyeler seine Werke zusammen mit denen des Superstars PeterDoig aus, der seine starke Beeinflussung durch Courbet nieverheimlicht hat. Es ist außerdem wohl bekannt, dass Jeff Koons einerseiner größten Bewunderer und Sammler seiner Werke ist."Die Arbeit von Gustave Courbet ist seit langem über die GrenzenFrankreichs hinaus bekannt und beliebt. Dreizehn der bestenErgebnisse erreichte der Maler in England und in den VereinigtenStaaten, und seinen aktuellen Auktionsrekord - 15,3 Millionen Dollarfür Reclining Nude (1862) - erzielte er bei Christie's New York imJahr 2015. Ein einmaliger Betrag für ein einzigartiges Werk. DasWerk, das 1943 vom Nazi-Regime beschlagnahmt worden war, kehrte 62Jahre später zu den Erben von Baron Ferenc Hatvany zurück.Anschließend wurde es zunächst im Rahmen der umfangreichenRetrospektive Gustave Courbet im Grand Palais in Paris und dann(2007/2008) im New Yorker MET ausgestellt.Doch das o. g. Ergebnis war und ist einzigartig, denngroßformatige Arbeiten von Courbet sind bei Auktionen nur äußertselten im Angebot: weniger als 2% seiner Auktionslose erreichen dieMillionen Dollar-Grenze. Sein umfangreichstes Marktsegment umfasstArbeiten im Werte zwischen 10 000 und 200 000 Dollar, zumeist kleineArbeiten (Öl auf Leinwand), bei denen es sich um Landschaftsbilderhandelt, deren Größe unter einem Quadratmeter beträgt. Das Werk vonCourbet besteht fast ausschließlich aus Gemälden; nur 20 Zeichnungenund 9 Gravuren wurden seit dem Jahr 2000 bei Auktionen versteigert,gegenüber 352 gemalten Bildern.Ebenso wie bei den meisten Künstlern aus dem 19. Jh. gilt auch fürden Markt von Gustave Courbet, dass er relativ unbeeinflusst vonMarkteuphorie ist. Doch das war nicht immer so. Seine Preise habensich in den letzten 30 Jahren nach einer raschen Zunahme in den1980er Jahren stabilisiert. Die aufeinander folgenden Versteigerungenseines Gemäldes Lisière de forêt (Forest Edge) (1865) - seit seinerKreation 7 Mal bei Auktionen versteigert - illustriert dieseEntwicklung bestens.- 20. April 1874 - 2 400 französische Francs - Paris- 18. Juni 1917 - 4 500 niederländische Gulden, F. Mueller, Amsterdam- 3. April 1974 - 9 500 Pfund - Sotheby's London- 28. November 1988 - 110 000 Pfund - Christie's London- 31. Oktober 2000 - 82 750 Dollar - Sotheby's New York- 24. Oktober 2006 - 162 000 Dollar - Sotheby's New York- 8. November 2013 - 118 750 Dollar - Sotheby's New YorkDie Versteigerungsgeschichte der Arbeiten zeigt drei Hauptmerkmaledes Markts von Gustave Courbet auf:1. Eine exponentielle Zunahme seiner Preise vor dem Jahr 1990,gefolgt von einem Zeitraum, der von einer relativen Abnahme beiwechselhaften Preisen geprägt ist.2. Eine geografische Verlagerung seines Marktes von Europa in dieVereinigten Staaten.3. Eine progressive Beschleunigung des Marktes bei 43, 57, 12, 12, 6und 7 Jahren Abstand zwischen den einzelnen Versteigerungen.Die intensivste Phase der Preissteigerungen entspricht derSpekulationsblase des Impressionismus in den 1980er Jahren, dieWirtschaftsexperten mit der Kaufkraft japanischer Käufer inVerbindung bringen, die den Erwerb von Kunstwerken von der zweitenHälfte des 19. Jh. bis zum Beginn des 20. Jh. auf europäischeArbeiten konzentrierten. Zu dieser Zeit (am 29. Oktober 1987) erwarbder japanische Sammler Michimasa Murauchi das Werk mit dem Titel LeChêne de Flagey (The Oak at Flagey) (1864) um 462 000 Dollar beiSotheby's in New York. Vor fünf Jahren erwarb das Museum Courbet inOrnans schließlich das Werk, musste jedoch 5,5 Millionen Dollar dafürbezahlen, das zehnfache, verglichen mit dem Preis aus dem Jahr 1987.The Oak at Flagey ist ein viel größeres Leinwand-Gemälde alsForest Edge (1865), doch der Preisunterschied zwischen den beidenArbeiten in den späten 1980er Jahren (462 000 Dollar für das ersteund 198 000 Dollar für das zweite Werk) war sehr viel kleiner als derin im Jahr 2013 (5,5 Millionen Dollar versus 118,750 Dollar).Glückwunsch an Murauchi zu seinem so großartigen Erwerb im Jahr 1987.Im Jahr darauf war der Preis des Werkes Forest Edge (192 000 Dollar)wahrscheinlich schon von der Spekulationsblase des Impressionismusbeeinflusst. In den letzten 30 Jahren war der Preis dieses Werkesdurch Schwankungen geprägt, während der des Gemäldes The Oak atFlagey in die Höhe schnellte. 