Artprice (New York) - Thierry Ehrmann: Patrick Drahis Erwerb von Sotheby's bestätigt den Eintritt des Kunstmarktes in das digitale Zeitalter des 21. Jahrhunderts

New York (ots/PRNewswire) - 18. Juni 2019 Thierry Ehrmann:"Patrick Drahis Erwerb von Sotheby's bestätigt den Eintritt desKunstmarktes in das digitale Zeitalter des 21. Jahrhunderts. Artpricehat stets betont, dass der globale Kunstmarkt - mit einem Volumen vonrund 90 Milliarden US-Dollar - in Bezug auf digitale Kultur undInternet mehrere Jahrzehnte zurückliegt."Auktionsumsatz im Bereich Bildende Künste in Bezug auf die zweigroßen Auktionshäuser weltweit: Christie's und Sotheby's [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/06/artprice-sothebys-vs-christies.png]"Für den Kunstmarkt und Artprice sind es gute Nachrichten, dassSotheby's - der einzige börsennotierte Auktionator - von PatrickDrah, einem 55-jährigen globalen Unternehmer mit einem Portfoliobestehend aus Telekommunikations-, Medien- und Digitalunternehmenübernommen wird. Der Angebotspreis, der einen Aufschlag von 61 % aufden Schlusskurs von Sotheby am 14. Juni 2019 und einen Aufschlag von56 % auf den gewichteten durchschnittlichen Aktienkurs desUnternehmens von 30 Handelstagen entspricht, spiegelt Patrick Drahisechtes Vertrauen in Sotheby's Fähigkeit zur exponentiellenEntwicklung durch eine digitale Mutation wider."Artprice: "Seit 2000 befindet sich der Kunstmarkt in einer Phaseeines ausgesprochen positiven Wachstums und hat sich zu einemeffizienten Markt mit einer Kapitalrendite von fast 7 % pro Jahr undeinem Volumenwachstum von 450 % entwickelt. Hintergrund für diesesWachstum war während der längsten Spanne dieses Zeitraums einNull-Zinsen-Sparumfeld bzw. sogar negative Zinssätze in der Eurozone.Inzwischen hat sich der Markt an sich von rund 500.000 Kunstsammlernnach dem Zweiten Weltkrieg auf heute fast 90 MillionenKunstkonsumenten entwickelt, von denen die überwiegende Mehrheit mitneuen Technologien völlig vertraut ist."Thierry Ehrmann: "Die sanfte Macht der Großmächte der Welt ist einstarker geopolitischer Treiber für das Wachstum und die Entwicklungder Museum Industry®. Artprice war einer der ersten Akteure, der dieglobale Bedeutung dieser Branche erkannt und konzipiert hat. Wie wirin einer früheren Studie analysiert haben, wurden zwischen dem 1.Januar 2000 und dem 31. Dezember 2014 mehr Museen eröffnet als in denbeiden vorangegangenen Jahrhunderten. Jedes Jahr öffnen rund 700 neueMuseen von internationalem Rang - jedes mit mindestens 4.500Kunstwerken - ihre Türen auf fünf Kontinenten und sind damit einerder wichtigsten nachhaltigen Treiber des globalen Kunstmarktes."Seit 21 Jahren trägt Artprice - der weltweit führende Anbieter vonKunstmarktinformationen und ein engagierter digitaler Pionier - zurBewegung des Kunstmarktes in das digitale Zeitalter bei. SeineDatenbanken sind heute eine absolute weltweite Referenz in Bezug aufVollständigkeit, Indizes und Kunstmarktstatistiken. Man sollte nichtvergessen, dass Artprice durch externes Wachstum sowie Forschung undEntwicklung der erste globale Akteur war, der Algorithmus-Indizes mitBig Data und künstlicher Intelligenz erstellt hat, die auf derBeobachtung von Milliarden von Verbindungen zu unseren Datenbankenunter strikter Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze auf derganzen Welt basieren.In seiner Stellungnahme ist die Position von Sotheby's CEO TadSmith vollkommen klar: Er begrüßt Patrick Drahi offen in der Familievon Sotheby's: "Patrick ist bekannt für sein Engagement in SachenInnovation und Einfallsreichtum. Er hat eine langfristige Perspektivemit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz im Bereich Telekommunikation,Medien und digitale Unternehmen und ich bin fest davon überzeugt,dass das Unternehmen mit Patrick als Eigentümer für Jahrzehnte inguten Händen sein wird."Auch Domenico De Sole, Vorsitzender des Vorstands von Sotheby's,begrüßt den Schritt: "Nach einer umfassenden Überprüfung unterstütztder Verwaltungsrat mit Begeisterung das Angebot von Herrn Drahi, dasunseren Aktionären eine signifikante Prämie auf den Markt bringt."Einige wichtige Fakten und Zahlen zum Auktionsmarkt von Sotheby'sund die Bildenden Künste:Sotheby's ist der zweitgrößte Kunstauktionsanbieter der Welt miteinem Gesamtumsatz von 3,93 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018, hinterChristie's mit 5 Milliarden US-Dollar. Zusammen machen die beidenangelsächsischen Riesen mehr als die Hälfte des Auktionsumsatzes derBildenden Künste (Fine Art) auf der Welt aus: Christie's um 32,3 %und Sotheby's um 25,4 %. Ihre jeweiligen Stärken basieren auf derglobalen Abdeckung des Kunstmarktes.Sotheby's Auktionsumsatz 2018 im Bereich Bildende Künste nachStandorten:© Artprice.comNew York: 2 Mrd. US-Dollar (51 %)London: 1,1 Mrd. US-Dollar (28 %)Hongkong: 554 Mio. US-Dollar (14 %)Paris: 188 Mio. US-Dollar (5 %)Mailand: 32 Mio. US-Dollar (0,8 %)Melbourne: 24 Mio. US-Dollar (0,6 %)Mumbai: 8 Mio. US-Dollar (0,2 %)Zürich: 7 Mio. US-Dollar (0,2 %)Trotz seines 275-jährigen Bestehens hat Sotheby's eine Reihe vonrelativ zeitnahen Strategieänderungen vorgenommen:- 2015: Tad Smith wurde CEO und das Unternehmen beendete den Vertriebin China (Peking) und im Mittleren Osten (Doha).- 2016: 13,5 % von Sotheby's wurden von der chinesischenVersicherungsgesellschaft Taikang Life Insurance erworben, derenCEO der Gründer des chinesischen Auktionshauses China Guardian ist.- 2017: Das Unternehmen eliminierte die Käufergebühren aus demOnline-Verkauf.- 2018: Die Käufergebühren für den Online-Verkauf wurden neufestgelegt.Das Umsatzwachstum von Christie's und Sotheby's liegt seit 2000bei rund 400 %, vergleichbar mit dem Wachstum des globalenKunstmarktes von 450 % im gleichen Zeitraum.Nach der Bekanntgabe der Finanzergebnisse für das 1. Halbjahr 2018von Sotheby's fiel der Aktienkurs um 10 %. Trotz steigender Umsätzesank der Gewinn des Unternehmens um 23 %, ein Rückgang, den Sotheby'sauf seine eigene Garantiestrategie zurückführte. Anscheinend war derVerkauf von Modiglianis Nu Couché (sur le côté gauche) (1917-18) für157 Millionen US-Dollar - ein absoluter Rekord für Sotheby's - nichtdie beste Finanztransaktion des Jahres für den zweitgrößtenAuktionator der Welt.Artprice: "Die beiden weltweit führenden Auktionshäuser, die bisheute konkurrenzlos sind, befinden sich heute sowohl im Besitzfranzösischer Investoren als auch Sammler: François Pinault erwarbChristie's 1998 und jetzt besitzt Patrick Drahi seit dem 17. 