Artprice: Laut Therry Ehrmann ist die Kulturpolitik Frankreichs nicht unbedingt im Interesse des Landes

Paris (ots/PRNewswire) - Auf der Titelseite der französischenZeitschrift l'Express ist zu lesen: Der Französische Staat gibt inParis und Umgebung 139 Euro pro Kopf für Kultur aus, im Rest desLandes nur 15 Euro.Frankreich läuft aufgrund seiner Strategie, sein Kulturangebot aufdie Hauptstadt zu konzentrieren Gefahr, den Abstand zu seinen Rivalenauf dem Weltkulturmarkt zu vergrößern. Französische Künstler,Galerien und Auktionshäuser finden es nicht nur in Frankreich,sondern auch auf der internationalen Szene zunehmend schwierig, ausdem Schatten ihrer mächtigen angelsächsischen Rivalen zuherauszukommen.Thierry Ehrmann, Gründer und Geschäftsführer von Artpricekommentiert den Artikel wie folgt: "Das überrascht niemanden: Parisgenießt auf kultureller Ebene eine Sonderstellung. Doch dasUngleichgewicht ist zu groß, zu offensichtlich geworden. Diefranzösische Hauptstadt ist kein El Dorado mehr, weder für seineKünstler, noch für den Kunstmarkt.1964 erwarb Sotheby's das damals führende Auktionshaus von NewYork, nämlich Parke-Bernet. Das Unternehmen war ursprünglichfranzösischen Auktionshäusern angeboten worden, doch diese hattenabgelehnt. Frankreich leidet immer noch am "Parke-Bernet Syndrome",ich habe dieses Thema bereits mit 9 Kulturministern erörtert. Siewaren jedes Mal erschüttert.Kataloge von Parke-Bernet Galleries - Artprice Archive[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/06/parke-bernet.png (https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/06/parke-bernet.png)]4% des WeltmarktesSeit 1960 hat sich die Situation wesentlich verändert. Paris führtbei den Auktionsumsätzen immer noch klar (90% des Gesamtumsatzes desLandes). Doch vor einem halben Jahrhundert war Frankreich noch dasZentrum des globalen Kunstmarktes. Im Jahr 2018 erzielte Frankreichlediglich 4% des weltweiten Umsatzes bei den Bildenden Künsten.Doch sogar dieser kleine Marktanteil hat es schwer infranzösischer Hand zu bleiben. Der Anteil am AuktionsumsatzFrankreichs von Sotheby's und Christie's im Bereich der BildendenKünste im Jahr 2018 betrug 51% (353,5 Millionen Dollar)..., und diesist nur ein winziger Anteil ihres weltweiten Geschäfts mit denBildenden Künsten. Die Pariser Auktionshäuser, die nur 4% ihresgemeinsamen weltweiten Anteils darstellen, sind für Christie's undSotheby's mittlerweile fast sekundär. New York generiert 15 Mal soviel Umsatz als Paris, London 6 Mal so viel und sogar Hong Kong fast3 Mal so viel wie die französische Hauptstadt.Phillips, das gemessen am Umsatz drittgrößte Auktionshaus derWelt, hat sich übrigens kurzerhand entschlossen...keineVersteigerungen in Paris zu organisieren...FrexitFrankreich umwirbt die größten britischen und amerikanischenKünstler auf dem Kunstmarkt, doch es fällt dem Land schwer, seineeigenen Künstler zum Bleiben zu motivieren; sie ziehen es vor, inanderen Ländern zu leben und zu arbeiten. Am 7. Juni zog die New YorkTimes mit dem Artikel "Laure Prouvost vertritt Frankreich" dieAufmerksamkeit der Leser auf die Besonderheit des französischenPavillons im Rahmen der Biennale von Venedig 2019. Laure Prouvostfühlt sich nicht sehr französisch an." Tatsächlich... lebt undarbeitet die 41-jährige Künstlerin, die in Frankreich geboren ist, inAntwerpen (Belgien); sie wurde bekannt als ihr 2013 der Turner Prize,der wichtigste Preis in Großbritannien, verliehen wurde.Daniel Templon, Galeriebesitzer erklärt im französischenWirtschaftsblatt Les Echos: "Auf der FIAC stehen sechzehn großeStände zur Verfügung, doch nur einer war von einer französischenGalerie besetzt. Unsere führende Kunstmesse sieht uns als sekundär anund damit natürlich auch unsere Künstler [...]. Wenn angehendeKünstler Erfolg haben und die soziale Leiter hochklettern wollen,müssen sie nach Deutschland, Belgien, Los Angeles oder New Yorkgehen."Daniel Templon macht den französischen Museen zurecht Vorwürfe:"Französische Museumsdirektoren glauben, dass es besser ist,ausländische Künstler auszustellen und geben an, sie würden mitfranzösischen Künstlern weniger Besucher anziehen. [...] Ehe wirunsere Künstler exportieren, sollten wir zumindest versuchen, einenheimischen Markt in Frankreich für sie zu schaffen. [...]."Der Pariser Galerienbesitzer fährt fort: "Wenn uns dieöffentlichen Einrichtungen nicht unterstützen wird es in Frankreichkeine bedeutenden Galerien mehr geben."Zu einer anderen KulturpolitikParis besitzt einige der besten Kultureinrichtungen in Frankreichund weltweit. Von der Stammeskunst bis zur Gegenwartskunst, von derAntike bis zum Mittelalter... Paris hat alles!Der Louvre - das Aushängeschild des gesamten Systems - ist dasmeistbesuchte Museum der Welt. Doch - wie der Artikel in L'Expressausführt - war er Gegenstand massiver Finanzierung: "In den 1980erJahren beschloss François Mitterrand den Louvre zu renovieren undstartete die längst erforderlichen Arbeiten inklusive Ausbau,Restaurierung und dem Bau der berühmten Pyramide. Der Staat bezahltealles, was durchaus logisch erscheint. Bei der Einweihung desMuseumssatelliten in Lens [...] durch den französischen Staat im Jahr2012 betrug die staatliche Beteiligung allerdings nur 1%".Darüber hinaus gleicht die französische Kulturpolitik einem Labor;die Provinz dient als eine Art Testgelände, in das junge Kuratorenund Museumsdirektoren entsandt werden, um sich zu beweisen. DiesesJahr zum Beispiel wurde die Organisation der Lyon Biennale einem Teamjunger Kuratoren des Palais de Tokyo anvertraut und Jean de Loisy,dessen Vorsitz gerade ausgelaufen ist, kündigte...um sich demManagement der Ecole des Beaux-Arts in Paris sowie seinemausgezeichneten Radioprogramm "Art is Matter" auf France Culture zuwidmen.Die von Artprice erst kürzlich veröffentlichte Rangliste über diefranzösischen Museen der Gegenwartskunst bestätigt denaußergewöhnlichen Erfolg der Pariser Museen im Vergleich zu denen derfranzösischen Provinz. 