Paris (ots/PRNewswire) - Die amerikanischen Börsen erzielten in diesem Jahrbesonders gute Ergebnisse. Der S&P 500 startete das Jahr mit 2 510 Punkten underreichte am Dienstag, den 17. Dezember, 3 190 Punkte. Das entspricht einemZuwachs von 26,2% innerhalb von 12 Monaten und übersteigt den historischen Wertdieses bedeutenden Index um ein Viertel.Innerhalb desselben Zeitraums stieg der Wert der Kunstwerke von "Blue Chip"Künstlern auf dem Kunstmarkt um nur 3,3%, zwar eine viel bescheidenereWachstumsrate als die des S&P 500, aber durchaus positiv, berücksichtigt man dieAnzahl der im Umlauf befindlichen Werke, die sich auf zwei Halbjahre mit ganzunterschiedlichen Ergebnissen bezieht.Artprice100© versus S&P 500 seit 2000[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/12/artprice100.png]Thierry Ehrmann, Gründer von Artprice und Geschäftsführer von ArtMarket,erklärt: "Die in unserem Artprice100 © Index vertretenen Künstler stellen dieGrundlage des weltweiten Kunstmarktes dar, eine besonders solide Basis, die zwarweiter wächst, in diesem Jahr jedoch nicht das leistungsfähigste Segment desKunstmarktes ist. Die Künstler der Moderne, die diesen Index normalerweiseanführen, wurden im zweiten Halbjahr von anderen Künstlern überholt, die insRampenlicht traten. Ist die Tatsache, dass Robert Rauschenberg, Ed Ruscha,Cimabue und Kaws Künstlern wie Picasso und Modigliani die Show gestohlen haben,nicht ein ausgezeichneter Grund zum Feiern?"Ein zweites Halbjahr mit ganz anderen Ergebnissen als im ersten!Das erste Halbjahr war durch hervorragende Auktionsrekorde in New York, Londonund Hong Kong geprägt. Diese bewirkten einen Preisanstieg der Werke mehrererbedeutender Künstler, die schon seit geraumer Zeit auf unserem Artprice100©vertreten sind, z. B. Claude Monet, Paul Cézanne, Andy Warhol sowie Jeff Koonsund stimulierten darüber hinaus den Appetit der Sammler für Werke bekannterKünstler. Zum Ende des Halbjahres verzeichnete der Artprice100© eine Steigerungvon 16%, vergleichbar mit jener des S&P 500, der einen Zuwachs von 18% bekanntgibt.In der zweiten Hälfte des Jahres 2019 war das Angebot an Kunstwerken auf demsekundären Kunstmarkt jedoch sehr viel spärlicher, etwa im Falle von PabloPicasso. Die Preise für Arbeiten des ausgezeichneten spanischen Malers, der imPortfolio des Artprice100© mit 9,1% stark gewichtet ist, verzeichneten einenRückgang von ca. 8%. Dieser ist jedoch weniger auf seine Ergebnisse im Jahr 2019zurückzuführen, die konform mit seiner Durchschnittsleistung sind, sondernvielmehr auf seine außergewöhnlichen Auktionsergebnisse im Jahr 2018. Im Jahr2018 brach der Auktionsumsatz von Pablo Picasso mit einem weltweitenAuktionsergebnis von 745 Millionen Dollar alle Rekorde. Während 13 seiner Werkeim letzten Jahr einen Versteigerungspreis von mehr als 10 Millionen Dollarerzielten, überstiegen im Jahr 2019 nur fünf Werke und lediglich eines in derzweiten Hälfte des Jahres diese Grenze.Berücksichtigt man die Gewichtung von Picasso im Artprice100© Index, wären vielmehr positive Jahresergebnisse anderer Künstler erforderlich gewesen, um denRückgang bei seinen Ergebnissen wieder wettzumachen.Nachkriegs- und Gegenwartskunst auf einer soliden BasisDer Verkauf des Gemäldes Hurting the Word Radio # 2 (1964) von Ed Ruscha am 13.November 2019 führte dieses Jahr zu einer Steigerung des Preisindexes diesesKünstlers um 11%. Nachdem Ed Ruscha im Artprice100© jedoch nur mit 0,6%gewichtet ist, hatte diese gute Leistung keine große Auswirkung auf unserPortfolio. Ebenso trugen die Leistungen von Nicolas de Staël und Albert Oelhen(gewichtet mit jeweils weniger als 0,2%) nur auf sehr bescheidene Weise zumWachstum des Artprice100© bei.Leider wirkten sich auch die Auktionsrekorde des zweiten Halbjahres 2019 nurwenig oder gar nicht auf den Index aus, zumal die neuen Stars des Kunstmarks -z. B. Kaws und Banksy - noch nicht im Index vertreten sind. Ähnliches gilt fürdie ungewöhnlichen Alten Meister, nämlich fürCimabue, für den Meister vonHohenfurth und für Artemisia Gentileschi..., deren Auktionsergebnisse im zweitenHalbjahr raketenartig angestiegen sind; das sind Künstler, deren Werke viel zuselten auf dem Markt sind, um sie in die Gruppe der "Blue-Chip" Künstlereinreihen zu können.Dennoch - zu beobachten, dass der Artprice100© in einer langsamen Phase, wennMeisterwerke der bedeutendsten Künstler auf dem Kunstmarkt knappe Güter sind,weiter steigt - ist äußerst ermutigend.Das ist ein weiteres Qualitätsmerkmal dieses Index, das neben einem anderen -seiner Widerstandsfähigkeit gegen Finanzkrisen - fast noch wichtiger ist.Während der Subprime Krise, nach der Pleite der Lehman Brothers im Jahr 2008,schrieb der S&P 500 umfangreiche Verluste währen Artprice100© nur ein Viertelseines Wertes verlor.Glücklicherweise gibt es bereits jetzt Anzeichen dafür, dass das Jahr 2020 imBereich des oberen Marktsegments sehr viel stabiler sein wird. 