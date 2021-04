Artmarket.com: Die ultra-zeitgenössische Kunst erobert die Auktionen und macht Artprice-Abonnements nützlicher denn je

Paris (ots/PRNewswire) - In Ermangelung anderer kultureller Nachrichten entdeckt die Kunstwelt weiterhin die Freuden von Online-Auktionen, die besser an die Entmaterialisierung angepasst zu sein scheinen als andere Kunstforen. Eine Konsequenz war ein erheblicher Anstieg beim Verkauf von neuen Kreationen über Auktionen. So ist die Zahl an ultra-zeitgenössischen Kunstwerken, die vor weniger als zwei Jahren angefertigt und bereits auf einer Auktion weiterverkauft wurden, phänomenal angestiegen. Verschiedenste junge Künstler haben 5- oder 6-stellige Ergebnisse generiert, noch bevor ihre Arbeit in einem großen Museum ausgestellt wurde."Auktionen stehen derzeit an der Spitze der internationalen Kunstszene und konzentrieren alle Trends auf dem Kunstmarkt. Deshalb waren die Artprice-Datenbanken und unsere Decision Support Tools noch nie so wertvoll", so Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und der Abteilung Artprice, abschließend."Die Auktionen locken sogar einen bedeutenden Teil des primären Marktes an; die neuesten Rekorde für Beeple und Banksy wurden von Werken aufgestellt, die die die Künstler selbst direkt zum Verkauf angeboten hatten."Vorsichtige SchätzungenOhne internationale Kunstmessen, Galerie-Eröffnungen und größere Ausstellungen achten die Sammler mehr auf Werke, die im Auktionsbereich zirkulieren. Dies treibt die Preise in die Höhe, was wiederum die Besitzer von Werken dieser populären Künstler dazu ermutigt, sie weiterzuverkaufen. Diese Anregung von Angebot und Nachfrage hat das Bekanntwerden von jungen Kunstmarkt-Superstars binnen weniger Monate ermöglicht.Künstler unter 40 Jahren, die noch nie zuvor Auktionsresultate generiert hatten, haben plötzlich schwindelerregende Preise mit brandneuen Werken erzielt ("die Farbe ist noch nicht trocken", wie wir vor ein paar Jahren zu sagen pflegten). Diese Ergebnisse sind umso beunruhigender, als sie die Schätzpreise der großen Auktionshäuser bei weitem übertroffen und bewiesen haben, dass diese Beschleunigung zeitgenössische Kunstexperten entweder völlig überrascht hat... oder diese vorsichtig bleiben möchten.- Amoako Boafo (1984), The Lemon Bathing Suit (2019)Schätzpreis: 40.000$ - 65.000$Preis mit Gebühren: 881.400$13.02.20 Phillips London- Matthew Wong (1984-2019), The Realm of Appearances (2018)Schätzpreis: 60.000$ - 80.000$Preis mit Gebühren: 1.820.000$29.06.2020 Sotheby's New York- Christina Quarles (1985), Tuckt (2016)Schätzpreis: 70.000$ - 100.000$Preis mit Gebühren: 655.200$08.12.2020 Phillips New YorkÜber die Notwendigkeit, wachsam zu bleibenNur wenige Jahre oder gar Monate nach ihrer Kreation wurden diese Gemälde bereits bei einer Auktion verkauft. Eine Situation, die die Künstler selbst schockt, wie Amoako Boafo in einem Interview mit Bloomberg im Februar 2020 mit dem Titel Hot New Artist Laments That His Work Is Being Flipped for Profit erklärte.www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-12/hot-new-artist-laments-that-his-work-is-being-flipped-for-profitBisher sind die Preise dieses jungen ghanaischen Künstlers stabil geblieben: Seine 34 Gemälde, die seit 1. Januar 2020 zum Verkauf angeboten wurden, haben alle Käufer in London, New York und Hongkong gefunden. Artprice bleibt dennoch äußerst wachsam in Bezug auf die Entwicklung von Amoako Boafos Markt. Sein nächstes Werk, das zum Verkauf steht, ein Gemälde namens Grace (2018) wurde vom Käufer direkt vom Künstler erworben und wird am 20. April 2021 bei Sotheby's in Hongkong angeboten.www.artprice.com/artist/904704/amoako-boafo/painting/23560098/grace 