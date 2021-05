Artmarket.com: Das Phänomen NFT stellt den Markt auf den Kopf - Artprice fragt: Was bedeutet das für den Kunstmarkt?

Paris (ots/PRNewswire) - NFTs sind zwar keine brandneue Erfindung, aber ihre Ankunft in der Auktionswelt hatte die Wirkung einer Flutwelle. Christie's, Sotheby's und Phillips haben ihren allerersten Non-Fungible Token jeweils in den vergangenen zwei Monaten verkauft, während viele andere Auktionshäuser und Galerien gerade in das Abenteuer hineingezogen werden. Artprice erkennt die unbegrenzte Kreativität im Zentrum dieses neuen Mediums sowie sein außergewöhnliches Nachfragepotenzial, das in Einklang mit dem raschen Wachstum des Technologiesektors, aber auch mit den Bestrebungen zukünftiger Generationen von Sammlern zu stehen scheint.Die Spitzenwerte bei Auktionen, die manche Werke der Zeitgenössischen Kunst erzielen, werden regelmäßig in Frage gestellt, aber was ist mit den kürzlich für Beeple, Pak oder Mad Dog verzeichneten Ergebnissen? So umstritten die von Jeff Koons oder Damien Hirst aufgestellten astronomischen Rekorde auch sind - zumindest krönen sie die gesamte Karriere dieser Künstler und den schrittweisen Aufbau ihres Primärmarkts, gefolgt vom Sekundärmarkt. Heute scheinen die 7- oder 8-stelligen Ergebnisse, die von NFTs erreicht werden, gänzlich unvorhersehbar, da die Werke dieser Künstler noch nie auf dem Kunstmarkt im Umlauf waren:Everydays: The First 5000 Days von BeepleUnbekannter SchätzpreisStartpreis: $ 100Erzielter Preis: $ 69.346.250Zwischen Kunst und Technologie"NFTs sind eine so innovative Erfindung, dass manche Leute sie mit den größten Meisterwerken in der Kunstgeschichte vergleichen", erklärt Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und der Abteilung Artprice."Als Sina Estavi den NFT des allerersten "Tweets" (um 2,9 Mio. $) kaufte und ihn selbst mit Da Vincis Mona Lisa verglich, brachte er zum Ausdruck, was NFTs ihm und vielen anderen begeisterten Anhängern dieser Technologie bedeutet: die Ankunft einer neuen Welt mit außergewöhnlich künstlerischem Talent... eine Renaissance".Natürlich sind nicht alle NFTs Kunstwerke; aber einige davon wurden als regelrechte digitale Kunstwerke erschaffen und von den größten Auktionshäusern des Planeten an die Spitze des Kunstmarktes getrieben. Artprice ist sehr daran interessiert, diese neuen Formen der Kunst in seine Datenbanken zu integrieren, um ihre Entwicklung zu studieren und seinen Mitgliedern (mit Basic-, Advanced- und Professional-Abonnement) alle nötigen Informationen zu diesem neuen Markt zu liefern.'Red-Chips' und NFTsDie Ankunft von NFTs in der Auktionswelt scheint die Erweiterung einer kürzlichen Veränderung auf dem traditionellen Kunstmarkt zu sein, wo sich Sammler immer mehr auf die neuesten Trends konzentrieren... d.h. 'Red-Chip'-Künstler."Heute wurden die Regeln auf den Kopf gestellt", erklärte Isabelle Paagman, Sotheby's Head of Private Sales in Europa während der Präsentation der TV-Show The Next Big Thing."Früher baute ein Künstler zuerst seinen Ruf und sein Publikum mit der Hilfe von Galerien auf und schuf sich einen Primärmarkt, dann bewegte er sich langsam auf den Sekundärmarkt zu. Heute kreiert ein Künstler sein Publikum via Instagram und wird dann plötzlich einer der begehrtesten Künstler auf dem Planeten. Als Resultat sehen wir bei den Auktionen nun Künstler, die noch sehr jung sind und am Anfang ihrer Karriere stehen."Dieser Wandel passt perfekt zur NFT-Technologie: digitale Werke sind frei im Web, auf Instagram, auf YouTube etc. im Umlauf, während ihr digitales Eigentum in einer Cryptowallet gesichert ist. 